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U beogradskom naselju Cerak Vinogradi danas je izbio požar u stanu na šestom spratu stambene zgrade, a kako Kurir saznaje, u trenutku požara, u stanu nije bilo nikoga,nema povređenih, ali vlasnica stana je u potpunom šoku.

Kako se nezvanično saznaje, dojava o požaru stigla je oko 12.33 časova, nakon čega su na lice mesta upućene vatrogasne ekipe.

- U gašenju učestvuje pet vatrogasnih vozila i 19 vatrogasaca, koji pokušavaju da lokalizuju požar i spreče njegovo dalje širenje - kaže izvor nezvanično za Kurir i dodaje da u stanu u momentu izbijanja požara nije bilo nikoga.

Prema prvim informacijama, zbog bezbednosti su tri osobe iz susednog stana evakuisane.

- Vlasnica stana je u šoku i trenutno se nalazi u vozilu Hitne pomoći. Očigledno nije osetila požar, starija žena je u pitanju, možda i ne čuje. Svi su trenutno napolju, ali srećom nema povređenih - naveli su građani koji se nalaze u blizini mesta događaja.

Stanari okolnih zgrada posmatraju intervenciju vatrogasaca, dok se iz stana i dalje vidi dim.

- Vatrogasci još uvek gase, dosta tinja i vatra je uhvatila i krov. Jadna žena, ostala je bez ičega, sve joj je maltene izgorelo pred očima. Inače jutros nije bilo struje na Ceraku, ko zna koliki je napon naišao - naveli su očevici na društvenim mrežama.