"Budi uz nas, ali sada kao navijač sa nebeske tribine"

"Budi uz nas, ali sada kao navijač sa nebeske tribine"

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Velika tragedija pogodila je Desimirovac i okolinu nakon što je 12. jula u teškoj saobraćajnoj nesreći život izgubio Nemanja Petrović (24), fudbaler FK Sloga 1934 Desimirovac.Vest o njegovoj iznenadnoj smrti na veliki praznik Svetih apostola Petra i Pavla potresla je meštane, sportsku javnost i brojne prijatelje koji se od mladića opraštaju emotivnim porukama na društvenim mrežama.

In memoriam - Nemanja Petrović Foto: Privatna arhiva

Nesreća se, inače, dogodila kod jednog restorana na krivini na putu ka Desimirovcu. Na mesto tragedije odmah su stigle ekipe Hitne pomoći i policije, ali su lekari, uprkos brzoj intervenciji, mogli samo da konstatuju smrt mladića.

Policija je obavila uviđaj, dok će sve okolnosti koje su dovele do saobraćajne nesreće biti utvrđene istragom.

Tragična vest

Vest o smrti mladog fudbalera brzo se proširila, a od Nemanje se opraštaju saigrači, prijatelji, ali i navijači. Oni ističu da će ga pamtiti kao vedrog, nasmejanog i iskrenog mladića koji je bio omiljen u svom kraju.

Jedna od najpotresnijih oproštajnih poruka objavljena je na društvenim mrežama, gde se prijatelj oprostio od Nemanje dirljivim rečima.

- Roki naš dobri, ostaće sećanje na svaki naš pređeni kilometar. Drumovi pamte naša zezanja, naš stres, našu bol, a tribina tvoju hrabrost i osmeh koji nikada nisi skidao sa lica. Bio si ponos cele naše ekipe, naša dika i naš brat. Nedostajaćeš na svakom sledećem stopu i na svakom gostovanju, ali tvoj duh ostaje sa nama na svakom kilometru. Čuvaj nas odozgo, a ja čvrsto verujem u naš ponovni susret. Čekaću te i dočekaću te ponovo na Malti, brate moj - napisao je on.

Nemanja Petrović Foto: Društvene Mreže

Ostao odan svom Desimirovcu

Fudbalski klub Sloga 1934 iz Desimirovca oprostio se od svog igrača Nemanje Petrovića potresnim saopštenjem, u kojem su istakli da je njegov odlazak ostavio prazninu koju je teško opisati rečima.

- Teško je pronaći prave reči... Teško je skupiti snage i napisati ovo, a još teže prihvatiti da se zaista desilo. Ruke drhte, srce ne prihvata, a razum pokušava da shvati nešto što je nemoguće shvatiti - naveli su iz kluba.

U emotivnoj poruci istakli su da će noć između 11. i 12. jula zauvek ostati urezana u njihova sećanja, kao trenutak kada je stigla vest koja je zavila ceo Desimirovac u crno.

- Postoje ljudi koji se pamte po golovima, pobedama ili rečima. Ti ćeš se pamtiti po srcu. Po tome što si bio čovek kakav se retko rađa, najsrčaniji, najiskreniji, uvek nasmejan i pozitivan - poručili su njegovi saigrači.

Iz Sloge su posebno naglasili Nemanjinu vernost klubu, selu i ljudima koji su ga okruživali, kada su istakli da je bio primer odanosti i pravih vrednosti.

- Vernost nije bila samo reč za tebe, bila je način života. Ostao si odan svom Desimirovcu, svom selu, svojim drugarima i svom voljenom Partizanu. Uvek si se borio za svoje, ali si poštovao tuđe, upravo zbog toga su te cenili svi koji su te poznavali - stoji u oproštajnoj poruci.

Saigrači su poručili da će uspomena na mladog fudbalera živeti kroz svaku utakmicu, druženje i trenutak koji su delili sa njim.

- Hvala ti za svaki osmeh, svaku šalu, svako druženje i svaku utakmicu. Tvoje mesto među nama ostaće zauvek prazno, ali će uspomene na tebe živeti dok god živimo mi - naveli su iz kluba.

Foto: Društvene Mreže

Na kraju oproštaja, članovi Sloge poručili su da će Nemanja zauvek ostati deo njihove ekipe, ali i da će ga pamtiti kao čoveka velikog srca.

- Poslednji pozdrav naš voljeni brate. Budi uz nas, ali sada kao navijač sa nebeske tribine. Zauvek ćemo biti ponosni na to sa kakvom smo ljudinom odrasli, delili teren, bili i u dobru i u zlu. Počivaj u miru, Conga. Večna ti slava - poručili su iz FK Sloga 1934 Desimirovac.

Nemi od bola

Među brojnim porukama saučešća posebno se izdvojila ona koju je uputio i Napredak iz Mainića. Iz kluba su istakli da je Nemanja bio mnogo više odigrača, bio je prijatelj i čovek kog su svi cenili.

- Noć između 11. i 12. jula donela je stravičnu vest koja nas je sve ostavila u nemom bolu. Prerano nas je napustio Nemanja Petrović, naš komšija i dragi prijatelj. Iako je bio iz susednog sela, ova tragedija je duboko potresla i zavila u crno sve nas, njegovu porodicu, fudbalski klub Desimirovac u kom je nastupao, kao i nebrojene prijatelje koje je svojom dobrotom stekao. Iako smo u mnogo navrta, više od svega, želeli da obučeš naš dres i postaneš deo našeg tima, ti si ostao veran svom Desimirovcu. Time nisi odbio nas pokazao si nam šta zaista znače pripadnost, lojalnost i odanost klubu koji voliš i prijateljima sa kojima si odrastao. Zbog te tvoje veličine, tvoji prijatelji tuguju danima, a reči oproštaja ne prestaju. Hvala ti za svaki osmeh i svako druženje. Sudbina je surovo htela da baš 14. juna odigraš svoj poslednji ples na našem stadionu... Nismo znali da je to poslednji pozdrav, ali pamtićemo ga zauvek - naveli su iz Napretka.

Nemanja je sahranjen danas u porti hrama u Desimirovcu, gde su se porodica, prijatelji, saigrači i meštani odali poslednju počast.

Njegove komšije kažu da je mladić bio primer sportiste i čoveka, poznat po vedrom duhu, skromnosti i ljubavi prema fudbalu.