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Jedna ženska osoba zadobila je teške telesne povrede, opasne po život, u saobraćajnoj nesreći u kojoj su učestvovala dva putnička vozila koji se dogodio u čačanskom naselju Kulinovci.

Povređena žena je hitno transportovana u Opštu bolnicu u Čačku, gde je smeštena na Odeljenje intenzivne nege.

– Od siline sudara žena je ispala iz vozila i letela više od pet, možda i šest metara. Prizor je bio strašan – rekao je jedan od očevidaca.

Na mesto nezgode odmah su stigle ekipe Hitne pomoći i policije.

Tokom trajanja uviđaja saobraćaj na ovoj deonici bio je obustavljen.

Svi detalji i okolnosti pod kojima je došlo do ove teške saobraćajne nezgode biće poznati nakon obavljenog uviđaja.

 Kurir.rs/RINA

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