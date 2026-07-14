U teškoj saobraćajnoj nesreći u Čačku, žena je ispala iz vozila i zadobila povrede opasne po život
Hronika
ŽENA ISPALA IZ VOZILA, LETELA 5 METARA: Lekari joj se u Čačku bore za život posle saobraćajne nesreće
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Jedna ženska osoba zadobila je teške telesne povrede, opasne po život, u saobraćajnoj nesreći u kojoj su učestvovala dva putnička vozila koji se dogodio u čačanskom naselju Kulinovci.
Povređena žena je hitno transportovana u Opštu bolnicu u Čačku, gde je smeštena na Odeljenje intenzivne nege.
– Od siline sudara žena je ispala iz vozila i letela više od pet, možda i šest metara. Prizor je bio strašan – rekao je jedan od očevidaca.
Na mesto nezgode odmah su stigle ekipe Hitne pomoći i policije.
Tokom trajanja uviđaja saobraćaj na ovoj deonici bio je obustavljen.
Svi detalji i okolnosti pod kojima je došlo do ove teške saobraćajne nezgode biće poznati nakon obavljenog uviđaja.
Kurir.rs/RINA
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