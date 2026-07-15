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Porodilja Isidora Mićić (25) preminula je 3. marta 2023. godine u Zdravstvenom centru Užice, nakon što je u šestom mesecu trudnoće primljena sa visokom temperaturom. Njena majka Jasmina Mićić u potresnoj ispovesti za emisiju "Crna hronika" na Kurir televiziji tvrdi da je njena ćerka satima bila neadekvatno lečena, da nije na vreme urađen hitan carski rez i da je, kako kaže, izgubila i ćerku i nerođenu unuku za svega 11 sati.

- Ja sam izgubila i dete i unuku za tačno 11 sati. Sa tom činjenicom nikada se neću pomiriti. Tog 3. marta sam umrla. Moj život je tada stao. Dve sedmice posle Isidorinog venčanja, kada buketi sa svadbe još nisu bili sklonjeni iz kuće, moje dete je, javno ću reći, ubijeno u šestom mesecu trudnoće od pet ginekologa u Užičkoj bolnici - rekla je Jasmina.

Kako je ispričala, Isidora je 2. marta, nakon uredno vođene trudnoće i redovne kontrole na kojoj je, prema njenim rečima, sve bilo u redu, iznenada dobila temperaturu od 40 stepeni i bolove u donjem delu stomaka.

- Otišli smo odmah u bolnicu. Prvo je čekala da joj urade kovid test, pa je tek posle toga primljena na ginekologiju. Trudnica u šestom mesecu trudnoće, sa temperaturom od 40 i bolovima, nije odmah hospitalizovana. Kada je konačno primljena, skoro pola sata niko nije izlazio da nam kaže šta se dešava. Tek kada je njen suprug ušao unutra, izašao je i rekao mi da su izgubili bebu - prisetila se.

Foto: Kurir Televizija

Jasmina tvrdi da ju je na odeljenju dočekala doktorka M.P., koja joj, kako navodi, nije objasnila ozbiljnost ćerkinog zdravstvenog stanja.

- Pitala sam gde mi je dete, a doktorka mi pokazuje papir i pita me da li Isidora boluje od nekih bolesti od kojih nikada nije bolovala. Kada sam tražila da vidim ćerku, počela je da viče na mene i pokušala da me udalji sa odeljenja. Niko nam tada nije rekao da je Isidora životno ugrožena - rekla je ona.

'Mama, sada me ništa više ne boli'

Prema njenim rečima, Isidori je potom određena indukcija porođaja.

- Bez konsultacije sa bilo kim naređena je indukcija porođaja. Vaginalno su je porađali dok je imala temperaturu od 40 stepeni, uz balon kateter. Bila je prvorotka, sa početkom sepse, a laboratorijski nalazi su na to ukazivali. Od šest popodne do 11 uveče niko nije izašao da nam kaže šta se dešava sa mojim detetom - ispričala je Jasmina.

Foto: Kurir Televizija

Poslednji put ćerku je, kaže, videla kada su je odvozili u salu.

- Rekla mi je: "Mama, sada me ništa više ne boli." To su bile poslednje reči koje sam čula od svog deteta - kazala je kroz suze.

Tek oko 23 časa porodici je saopšteno da je beba izvađena i da će Isidora biti prebačena na intenzivnu negu.

- Rekli su nam da se pomerimo jer nas ona čuje. Niko nije rekao da je intubirana i da joj je život ugrožen. Otišli smo kući uvereni da će biti dobro, da smo izgubili bebu, ali da ćemo Isidoru sačuvati - navela je.

Nekoliko sati kasnije usledio je poziv koji je promenio sve.

- Supruga je pozvao prijatelj iz bolnice i rekao mu da se na intenzivnu negu nose velike količine krvi i da proveri šta se dešava. Otišao je u bolnicu. Mene nije ni budio. Moje dete je u 3.35 časova preminulo. Na svojim nogama je ušlo u bolnicu, a izašlo je mrtvo - rekla je Jasmina.

"Matericu su joj izvadili kada je već bila mrtva"

Govoreći o postupku koji je usledio, navela je da je Ministarstvo zdravlja, nakon vanrednog stručnog nadzora, podnelo krivičnu prijavu protiv NN lica, odnosno pet ginekologa koji su učestvovali u lečenju njene ćerke.

- U nalazu jasno piše šta nije urađeno. Trebalo je odmah uraditi hitan carski rez jer je Isidora bila životno ugrožena. Umesto toga, četiri sata i dvadeset minuta trajala je indukcija porođaja. Tek kada je pala u komu urađen je carski rez, ali tada je već bilo kasno - tvrdi ona.

Foto: Kurir Televizija

Najpotresniji deo nalaza, kako kaže, saznala je tek godinu dana kasnije.

- Kada sam pročitala izveštaj stručnog nadzora, ponovo sam doživela šok. Mom detetu je odstranjena materica posle dve reanimacije, bez pulsa i bez otvorenih zenica. To je za mene bio novi udarac. Nije im bilo dovoljno što je izgubila bebu i što je došlo do smrtnog ishoda, već su joj, prema nalazima koje sam dobila, odstranili i matericu - rekla je.

Ističe da ni više od dve godine od početka njene pravne borbe nema odgovore na ključna pitanja.

- Tužilaštvo je odbacilo krivičnu prijavu Ministarstva zdravlja na osnovu veštačenja. Zatim sam saznala da ne mogu da pronađu obdukcione pločice mog deteta, zbog čega sam podnela krivičnu prijavu zbog nestanka posmrtnih ostataka. Nastavljam da se obraćam svim institucijama i neću odustati dok ne saznam istinu o tome kako je moje dete umrlo - poručila je Jasmina Mićić u potresnoj ispovesti za emisiju "Crna hronika" na Kurir televiziji.

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