Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, efikasnim operativnim radom, rasvetlili su krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Naime, osumnjičeni S. B. (35) iz ovog grada uhapšen je zbog sumnje da je učinio ovo krivično delo.

- Sumnja se da je on, 27. juna, oko 2 sata i 20 minurta posle ponoći, bacio flašu sa zapaljivom tečnošću na automobil u Petrovaradinu - saopšteno je od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.

Kako navode, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

Ne propustiteHronikaPOLICIJA SPREČILA KRVAVI PIR? Krenuo sa pištoljem i tri metka u okviru, policija ga odmah uhapsila
hapsenje.jpg
HronikaDVE TEŠKE SAOBRAĆAJKE U ROKU OD JEDNOG SATA haos u Novom Sadu: Maloletnik pao sa motora, u lančanom sudaru 3 osobe povređene
Hitna pomoć
HronikaLANČANI SUDAR U NOVOM SADU: Sudarilo se nekoliko vozila na Bulevaru patrijarha Pavla, u toku je uviđaj
policija
HronikaZAPLENJENO SKORO 60 KILOGRAMA DROGE Uhapšen Beograđanin u Novom Sadu (foto)
droga Novi Sad