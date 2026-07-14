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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, efikasnim operativnim radom, rasvetlili su krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Naime, osumnjičeni S. B. (35) iz ovog grada uhapšen je zbog sumnje da je učinio ovo krivično delo.

- Sumnja se da je on, 27. juna, oko 2 sata i 20 minurta posle ponoći, bacio flašu sa zapaljivom tečnošću na automobil u Petrovaradinu - saopšteno je od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.