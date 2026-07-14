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Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici MUP-a, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, presretačem na auto-putu kod Malog Požarevca, zaustavili M. D. (35), državljanina Srbije, koji se vozilom marke „BMV“, švajcarskih registarskih oznaka, kretao brzinom od 244 kilometra na čas, na delu puta gde je ograničenje brzine 130 kilometara na čas.

00:15 Vozač isključen iz saobraćaja kod Malog Požarevca Izvor: Mup Srbije

- Vozač je isključen iz saobraćaja, a protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje - izjavio je ministar Dačić.

Podsećamo da pripadnici saobraćajne policije od 13. do 19. jula sprovode centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, sa ciljem unapređenja bezbednosti saobraćaja tokom letnje turističke sezone.

Tokom prvog dana akcije kontrolisano je više od 8.300 vozila, a otkriveno je gotovo 6.000 saobraćajnih prekršaja.