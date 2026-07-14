Postoje osnovi sumnje da je D.G, dok je bio u društvu sa licem za kojim se traga, oštećenom pokazao svoju službenu značku, iako nije bio na dužnosti, pa je svojim službenim vozilom vozio oštećenog i lice za kojim se traga, ne bi li na taj način izvršili pritisak na oštećenog da isplati dug koji ima prema trećem licu, nakon čega je oštećeni predao deo novca.