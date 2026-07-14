ARKANOV TIGAR UBIJEN U BOLIVIJI: Ubica ušao u kafić i pucao tri puta! Goksana jurio Interpol, živeo pod lažnim imenom David, znao sve o Šarićevim poslovima...
Goran Popović, poznatiji kao Goksan, iz Donjeg Lapca, bivši pripadnik "crvenih beretki" i Arkanovih "tigrova", ubijen je na današnji dan pre 12 godina. Likvidiran je u internet kafeu u gradu Santa Kruz u Boliviji. Ubica mu je ispalio tri metka u glavu i telo.
Popović je bio državljanin i Srbije i Hrvatske. Za njim je bila raspisana Interpolova poternica zbog trgovine kokainom.
Ova likvidacija, iz jula 2014. godine, nikad nije rasvetljena.
Na snimku koji su 14. jula napravile sigurnosne kamere, instalirane u internet kafeu u kojoj se zločin dogodio, jasno se vidi kako ubica u narandžastoj majici, tamnim pantalonama, crnim patikama i s kačketom na glavi polako prilazi Popoviću, koji je sedeo za kompjuterom leđima okrenut ka prolazu.
- Popović je bio potpuno opušten. Levu ruku držao je na obrazu, a drugu na mišu. Policija veruje da je u tom momentu preko interneta razgovarao s rođacima iz Srbije. U svakom slučaju, ubica je polako prišao Popoviću i na korak od njega izvadio pištolj. Gotovo da prislonio pištolj na Popovićevo teme - ispričao je jedan od svedoka policiji.
Okrenuo leđa ubici
Udubljen u surfovanje po internetu, Popović nije primetio ubicu, tako da nije ni pokušao da se zaštiti.
- Nakon prvog metka glava mu je klonula, a ubica ga je tada overio sa još dva! Ljudi koji su sedeli u kafiću uspaničili su se. Okretali su se oko sebe gledajući kako da pobegnu, ali prolaz je bio suviše uzak da bi izbegli ubicu, koji je, krenuvši ka izlazu s pištoljem, izgurao napolje mladića koji je stajao iznad svog druga u odeljku pored Popovićevog - ispričao je očevidac zločina.
Goran Popović je poslednjih godina života radio s južnoameričkim narko-kartelima.
Draškovićev čuvar
- Goranov brat Zoran svojevremeno je bio policajac u Somboru, a kasnije i telohranitelj Andrije Draškovića. Oni su čak bili i prijatelji s Draškovićem, budući da su istovremeno služili kaznu. Braća su 2004. pobegla iz zatvora u Sremskoj Mitrovici, gde su izdržavali šestotodišnju robiju zbog otmice Dušana K. Njihov advokat je rekao da su to uradili zato što su dobili informaciju da su osumnjičeni za likvidaciju Slavka Ćuruvije, zbog čega su tokom "Sablje" saslušavani i testirani na poligrafu - rekao je svojevremeno naš izvor.
Popovići su kasnije preko medija "obećali" da će se vratiti u zatvor kad procene da im bezbednost nije ugrožena. Posle bekstva su se krili u Zagrebu, gde je Goran bio u romantičnoj vezi s Hrvaticom Anom Vrtulek, optuženom da je opljačkala osiguravajuće društvo za više od milion evra.
Napadač je posle ubistva pobegao motorom koji je vozio njegov saučesnik.
"Popovićevo ubistvo povezano je s likvidacijom Gorana Federika Stavrića, nekadašnjeg pripadnika Arkanovih 'Tigrova'. Oni su ubijeni u okviru rata narko-kartela s balkanskom mafijom, a sumnja se da zločin ima veze sa zaplenom tri tone kokaina u Čileu", naveli su tada bolivijski mediji.
Popović je živeo u Boliviji pod lažnim imenom David Eterović Melgar, a njegov pravi identitet utvrđen je na osnovu otisaka prstiju.
- Bio je na ratištima širom bivše SFRJ, a posle je organizovao šverc velikih količina oružja i droge. Iz Južne Amerike je održavao veze s ljudima u Srbiji i veruje se da je do detalja bio upućen u poslove Šarićevog narko-kartela - rekao je tada izvor iz istrage.