Popović je živeo u Boliviji pod lažnim imenom David Eterović Melgar, a njegov pravi identitet utvrđen je na osnovu otisaka prstiju.

- Bio je na ratištima širom bivše SFRJ, a posle je organizovao šverc velikih količina oružja i droge. Iz Južne Amerike je održavao veze s ljudima u Srbiji i veruje se da je do detalja bio upućen u poslove Šarićevog narko-kartela - rekao je tada izvor iz istrage.