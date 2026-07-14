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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su B. M. (34) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio tri krivična dela krađa i tešku krađu.

On se sumnjiči da je, u proteklih mesec dana, iz centralnog magacina JP "Srbijašume" u Kruševcu ukrao naftu i akumulatore, čime je ovom preduzeću pričinio materijalnu štetu koja se procenjuje na oko 140.000 dinara.