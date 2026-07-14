Na deonici Novi Sad - Irig došlo je do potpune obustave saobraćaja nakon što se na usponu ka Iriškom vencu otkačila prikolica, zbog čega su se stvorile kilometarske kolone, a vozačima se savetuje korišćenje alternativnih pravaca
Iriški venac
KOLAPS NA IRIŠKOM VENCU, FORMIRANE KILOMETARSKE KOLONE! Potpuni zastoj na putu Novi Sad - Irig, a evo šta je razlog! (FOTO)
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Saobraćaj na putu Novi Sad - Irig, na usponu ka Iriškom vencu, obustavljen je zbog saobraćajnog incidenta, a kako se vidi formirane su kilometarske kolone.
Vozačima se savetuje da koriste alternativne pravce i da obrate pažnju prilikom vožnje.
- Kako se saznaje, uzrok je prikolica koja se otkačila - navodi se uz podeljene fotografije na Instagram stranici "fruskagora_mountain_".
Kako je navedeno, javnost će biti blagovremeno obaveštena o ponovnom uspostavljanju normalnog odvijanja saobraćaja.
Kurir.rs
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