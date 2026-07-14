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Saobraćaj na putu Novi Sad - Irig, na usponu ka Iriškom vencu, obustavljen je zbog saobraćajnog incidenta, a kako se vidi formirane su kilometarske kolone.

Vozačima se savetuje da koriste alternativne pravce i da obrate pažnju prilikom vožnje.

- Kako se saznaje, uzrok je prikolica koja se otkačila - navodi se uz podeljene fotografije na Instagram stranici "fruskagora_mountain_".

Kako je navedeno, javnost će biti blagovremeno obaveštena o ponovnom uspostavljanju normalnog odvijanja saobraćaja.