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Lekari Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici i dalje pokušavaju da stabilizuju stanje desetogodišnjeg dečaka iz Srbije, koji je 12. jula u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Kotor-Nikšić, kod mesta Lipci, zadobio teške povrede glave i grudnog koša.

Prema rečima crnogorskog ministra zdravlja Vojislava Šimuna reč je o povredama opasnim po život.

Kako je istakao, zdravstveno stanje dečaka se prati, on je trenutno na intenzivnom lečenju i još je nezahvalno davati bilo kakve prognoze. Ministar navodi da lekari preduzimaju sve što je u njihovoj moći da se to stanje prevaziđe.

Poseta ministra Foto: Ministarstvo zdravlja

Pored dečaka, povređeno je još 15 putnika iz minibusa, uglavnom iz Niša, a nažalost, povredama je podlegla Jovana S.(21) iz niškog sela Vrtište. Oni su se tog dana vraćali iz posete manastiru Ostrog. U jednom trenutku, vozač M. Lj. (68) iz Kotora je izgubio kontrolu nad vozilom koje je udarilo u kamenu kosinu sa desne strane kolovoza, nakon čega se prevrnulo. Prema prvim informacijama, uzrok nesreće je premor vozača, koji je, kako se sumnja, zaspao za volanom.

Tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru predložio je da se M. Lj. odredi pritvor. Na teret mu se stavlja teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

U Specijalnoj bolnici "Vaso Ćuković" u Risnu trenutno je hospitalizovano sedam pacijenata i njihovo zdravstveno stanje je stabilno i nisu životno ugroženi.

- Sedam pacijenata je nakon sprovedene dijagnostike, lečenja i medicinskog nadzora otpušteno na dalje kućno lečenje. Pacijentkinja koja se nalazi na lečenju u Kliničko-bolničkom centru "Kotor" dobrog je opšteg stanja i u toku su pripreme za njen otpust - navodi se u saopštenju Specijalne bolnice.

Pacijente koji su na lečenju je obišao ministar Šimun, kako bi se neposredno informisao o njihovom zdravstvenom stanju, razgovarao sa njima i članovima njihovih porodica i uverio se da im je obezbeđena sva neophodna zdravstvena zaštita. Šimun je istakao da su adekvatno sprovedena trijaža, pravovremeni transport pacijenata i besprekorna koordinacija svih službi bili od ključnog značaja za uspešno zbrinjavanje povređenih.

Večeras se kućama vratila većina Nišlija koji su posle nesreće otpušteni na kućno lečenje. Kako saznajemo, Jovanina sestra Jana, koja je sa njom bila u autobusu, kući se vraća danas sa majkom, koja je otišla po nju.

Grad Niš ponudio je svu potrebnu pomoć porodici poginule devojke. Kabinet gradonačelnika je u stalnom kontaktu sa Ambasadom Srbije u Crnoj Gori i Ministarstvom inostranih poslova, koji od prvog trenutka pomažu porodicama. Kako je saopšteno, Grad Niš zajedno sa Univerzitetskim kliničkim centrom, Ministarstvom inostranih poslova i Ambasadom Srbije u Crnoj Gori stavlja sve raspoložive resurse u službu pomoći kako bi se povređeni putnici prevezli do Niša.

Na raspolaganju su i avion Vlade Srbije, medicinski helikopter i medicinski saniteti UKC Niš, koji čekaju dalja uputstva nadležnih.