U saobraćajnoj nesreći u Novom Pazaru, motocikl je udario dete i ženu na pešačkom prelazu. Stepen povreda još nije poznat.
Hronika
NESREĆA U NOVOM PAZARU Žena i dete povređeni na pešačkom prelazu
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Dete i žena zadobili su kasno večeras povrede na pešačkom prelazu u centru Novog Pazara kad je navodno na njih naleteo motocikl!
Saobraćajna nesreća se dogodila na jednom od najprometnijih pešačkih prelaza u centru grada. Portal Sandžak danas, pozivajući se na očevice, prenosi da je u saobraćajnoj nesreći učestvovao motocikl i da je dete povređeno na pešačkom prelazu.
Za sada nije poznat stepen povreda deteta niti su nadležni objavili zvanične informacije o okolnostima pod kojima je došlo do nesreće.
Kurir.rs/Sandžak danas
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