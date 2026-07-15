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Dete i žena zadobili su kasno večeras povrede na pešačkom prelazu u centru Novog Pazara kad je navodno na njih naleteo motocikl!

Saobraćajna nesreća se dogodila na jednom od najprometnijih pešačkih prelaza u centru grada. Portal Sandžak danas, pozivajući se na očevice, prenosi da je u saobraćajnoj nesreći učestvovao motocikl i da je dete povređeno na pešačkom prelazu.

Za sada nije poznat stepen povreda deteta niti su nadležni objavili zvanične informacije o okolnostima pod kojima je došlo do nesreće.

Kurir.rs/Sandžak danas

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