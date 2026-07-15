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Na magistralnom putu Kotor-Nikšić, u mestu Lipci, 12. jula dogodila se saobraćajna nesreća kada je putnički kombi sleteo sa kolovoza.

Kako je prenela crnogorska Pobjeda, pozivajući se na nezvanične informacije iz Uprave policije, u nesreći je jedna osoba poginula, dok je povređeno 10 osoba, među kojima je bilo i dece.

Više o ovoj tragediji, za emisiju "Redakcija", izveštavala je Violeta Milićević - novinar Kurira.

- Prva povređena putnica iz Niša vraćena je sinoć kući, nakon što je otpuštena iz bolnice u Crnoj Gori. Iako je medicinski procenjeno da ima najlakše povrede među povređenima, zadobila je naprsnuće tri rebra i pretrpela veliku traumu. Njene komšije organizovale su se i za manje od 20 sati prikupile novac kako bi joj obezbedile prevoz privatnim sanitetskim vozilom, smatrajući da nije u stanju da putuje turističkim autobusom. Na povratku u Niš dočekali su je porodica i komšije, a susret je bio veoma emotivan. Zbog teškog psihičkog stanja nije želela da govori pred kamerama - rekla je Milićević.

Foto: Služba zaštite i spasavanja Kotor

U Nišu je danas dan žalosti zbog pogibije 21-godišnje Jovane Stanković, koja je stradala u teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori. Zastave su spuštene na pola koplja, a sve muzičke i festivalske manifestacije su odložene.

Nesreća prekinula izlet niških izviđača

Komšinica povređene ispričala je za Kurir televiziju da je grupa letovala u Stolivu preko Izviđačke organizacije "Lola" iz Niša i da su organizovano krenuli na izlet u manastir Ostrog.

- Vrlo brzo smo saznali, nažalost, loše vesti. Ona je letovala sa svojim prijateljicama u Stolivu, preko izviđača, i organizovano su u nedelju išli na Ostrog. Pri povratku, na nekih pet kilometara od mesta gde je trebalo da ih ostave, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su povređene moja komšinica, njene prijateljice i ostali putnici, koji su takođe iz Niša - kaže sagovornica - navela je.

Foto: Kurir Televizija

Ona je objasnila da su komšije odmah odlučile da organizuju njen bezbedan povratak.

- Rečeno je da može da se vrati turističkim autobusom, ali smo procenili da ona nije u stanju za takav put. Organizovali smo se u okviru stambene zajednice, prikupili sredstva i platili privatni sanitet. Za manje od 20 sati uspeli smo da obezbedimo novac i vratimo je kući. Rekla je samo da se seća da je nešto čula i da se što jače uhvatila za prednje sedište. Kasnije smo na snimku videli da je vozilo izgubilo kontrolu i prevrnulo se. Mnogi putnici zadobili su teške i lake povrede. Ona ima naprsnuće tri rebra i kao najlakši pacijent otpuštena je iz bolnice, ali smo insistirali da ostane u letovalištu dok po nju ne dođe sanitet.

1/5 Vidi galeriju Saobraćajna nesreća na putu Nikšić-Kotor Foto: Služba zaštite i spasavanja Kotor

Prema najnovijim informacijama, telo nastradale Jovane Stanković trebalo bi danas da bude dopremljeno u Niš, dok je sahrana zakazana za sutra.

Prema saznanjima, među teže povređenima nalazi se i desetogodišnji dečak iz Niša. U Univerzitetskom kliničkom centru Niš potvrđeno je da su spremni da prime i zbrinu sve Nišlije kojima bude bilo potrebno dalje lečenje po povratku iz Crne Gore.

A za jutarnji program Kurir televizije, o stanju povređenih govorio je doktor Milan Ivanović iz Specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju "Vaso Ćuković" u Risnu.

- U našoj ustanovi trenutno je još sedam lica na bolničkom lečenju. Svi su u dobrom opštem stanju, beleži se poboljšanje, što je najvažnije, i svi su pripremljeni za skori transport prema Srbiji. Nažalost, jedno lice je preminulo, kao što znamo. Dečak je zadobio izuzetno teške povrede unutrašnjih organa, pre svega pluća, kao i povrede glave, što je predstavljalo veoma ozbiljan traumatizam. Među povređenima je bila i jedna žena sa serijskim prelomima rebara, tako da se radilo o različitim vrstama i težinama povreda - za emisiju "Redakcija", objasnio je Ivanović.

04:46 TRAGEDIJA KOD KOTORA ZAVILA NIŠ U CRNO! Nišlije u suzama i tišini danas ispraćaju Jovanu (21), zastave na pola koplja zbog ugašene mladosti Izvor: kurir televizija

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