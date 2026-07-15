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Kamiondžija iz Novog Pazara B.L. je, prema prvim informacijama, ubijen 10. jula u Bugarskoj. Kako se saznaje, njegovo telo pronađeno je pored kamiona u Bugarskoj, a policija intenzivno istražuje okolnosti ovog tragičnog događaja.

Šta je do sada poznato i ima li novih detalja ovog slučaja, za emisiju "Redakcija", izveštavala je Dejana Đurković - novinar Kurira.

- Okolnosti njegove smrti i dalje nisu zvanično razjašnjene, a rezultati istrage bugarskih nadležnih organa još se očekuju. U međuvremenu, u javnosti su se pojavile brojne nezvanične informacije koje za sada nisu potvrđene. Pojedini mediji preneli su tvrdnje da je Berin navodno pre smrti izgubio veću količinu novca u kazinu, ali njegova porodica to odlučno negira. Kako navode, novac namenjen za transport pronađen je u kamionu i zbog toga smatraju da takve tvrdnje nisu tačne - rekla je Đurković.

Foto: Društvene Mreže

- Nezvanično se pominje i da je Berin u trenutku nestanka čekao poziv za prelazak granice sa Turskom, zbog čega se postavlja pitanje zbog čega bi napustio kamion. Takođe, prema nezvaničnim informacijama, njegovo telo pronađeno je ispod železničkog nadvožnjaka, nedaleko od graničnog prelaza. Porodica zbog toga traži da se pregledaju snimci nadzornih kamera, kao i podaci sa njegovog mobilnog telefona, kako bi se utvrdilo šta se dogodilo u njegovim poslednjim trenucima. Pojavile su se i informacije da je Berin neposredno pre nestanka viđen u društvu nekoliko osoba, ali ni te tvrdnje za sada nisu potvrđene. Odgovore na pitanja o okolnostima njegove smrti trebalo bi da daju rezultati istrage bugarskih istražnih organa - za emisiju "Redakcija", zaključila je Đurković.

01:25 IZGUBIO VEĆU KOLIČINU NOVCA U KAZINU: Misterija smrti kamiondžije iz Novog Pazara, porodica traži snimke nadzornih kamera! Izvor: Kurir televizija

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