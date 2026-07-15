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Tokom letnje turističke sezone, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u okviru akcije "Koridor" pojačano brinu o bezbednosti svih koji putuju auto-putevima kroz Srbiju.

Kako protiče ova akcija i da li ima mnogo posla za saobraćajnu policiju, za emisiju "Redakcija", otkrio je pukovnik policije - Boško Lukić.

- Kao i svake godine u ovom periodu letnje turističke sezone, Ministarstvo unutrašnjih poslova organizuje akciju "Koridor". Ove godine počela je 16. juna i trajaće do 31. avgusta. Kada je reč o rezultatima akcije, oni su već vidljivi, pre svega kroz smanjen broj krivičnih dela, naročito težih krivičnih dela, ali i manji broj saobraćajnih nezgoda i težih prekršaja u saobraćaju - počeo je Lukić.

pukovnik policije - Boško Lukić Foto: Kurir Televizija

Policija na putevima tokom letnje sezone

Pukovnik je istakao značaj akcije usmerene na veću bezbednost građana i turista tokom letnjih meseci.

- Ova akcija je posebno značajna tokom letnjih meseci kada veliki broj turista dolazi u Srbiju. Njom pre svega promovišemo bezbednost u Republici Srbiji, a samim tim povećavamo i ugled naše zemlje u regionu i svetu. Policijski službenici su danonoćno prisutni na putevima prvog i drugog reda u Srbiji, sa zadatkom da zaštite ličnu i imovinsku sigurnost stranih državljana, ali i naših građana. Ovim našim iskorakom poslednjih godina stvoreno je veće poverenje, pre svega kod stranih državljana, ali i kod naših građana - kaže on.

Dalje je naveo da građani i strani državljani sve više imaju poverenja u policijske službenike, koji su im na raspolaganju tokom putovanja i svakodnevnih situacija.

- Kada imaju neki problem ili im je potrebna informacija, vrlo rado se obraćaju policijskim službenicima. Posebno nam je drago što, recimo, državljani Republike Turske, koji su ranije možda bili rezervisaniji prema nama, sada sa velikim poverenjem i zadovoljstvom sarađuju sa našom policijom. Ovo nije jedina akcija Uprave saobraćajne policije. Tokom godine sprovodi se veliki broj preventivnih akcija.

Foto: Printskrin

- Pre svega, potrebno je poštovati saobraćajnu signalizaciju i saobraćajne propise, naročito sada kada su aktuelni radovi na putevima. Ne treba žuriti - bolje je stići 15 minuta kasnije nego nikada. Svim vozačima koji kreću na duža putovanja, posebno ka destinacijama kao što su Grčka, Bugarska, Turska i Crna Gora, savetujem da prave češće pauze. To bi trebalo da bude na otprilike svaka dva sata, odnosno na svakih 150 do 200 kilometara, a kada su temperature preko 35 stepeni i češće. Na taj način čuvaju svoje živote, živote svojih najbližih koje prevoze, ali i omogućavaju da vozilo bude spremno za bezbednu reakciju ukoliko dođe do neke nepredviđene situacije - za emisiju "Redakcija", upozorio je Lukić.

02:56 "DANONOĆNO SMO NA PUTEVIMA!" Pukovnik otkriva kako akcija "Koridor" štiti turiste: "Na svaka dva sata pravite pauzu, ne krećite na put bez OVOG pravila! Izvor: Kurir televizija

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