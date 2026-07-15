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Dve osobe povređene su u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u Novopazarskoj Banji, kada je putnički automobil sleteo sa kolovoza, prevrnuo se i završio na krovu ispod mosta.

Prema prvim informacijama sa terena, vozač je najverovatnije izgubio kontrolu nad vozilom, nakon čega je automobil izleteo sa puta i prevrnuo se.

- Prizor je bio jeziv. Automobil je završio potpuno prevrnut ispod mosta. Ljudi koji su se zatekli u blizini odmah su pritrčali da pomognu dok nisu stigle nadležne službe – kaže za agenciju RINA jedan od očevidaca.

Na mesto nezgode ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći, koje su povređenima ukazale prvu pomoć, nakon čega su prevezeni u Opštu bolnicu u Novom Pazaru radi dalje dijagnostike i lečenja.

Prema nezvaničnim informacijama, jedna osoba zadobila je težu povredu ruke, dok stepen povreda druge osobe za sada nije poznat.

Policija je obavila uviđaj, a tačan uzrok i sve okolnosti ove saobraćajne nezgode biće poznati nakon sprovedene istrage.