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Osumnjičeni U. R. (24), koji je uhapšen zbog sumnje da je u Smederevu iz gasnog pištolja metalnom kuglicom ranio dečaka u šaku, a sa kojim se sukobio kada je tinejdžer sa prijateljima pokušao da zaštiti drugaricu koju je mladić neprimereno dodirivao po telu, saslušan je u Osnovnom tužilaštvu u tom gradu.

Kako saznaju mediji, on je negirao krivicu, a nadležni tužilac je od suda zatražio da se U. R. odredi jednomesečni pritvor.

Tragovi krvi u školskom dvorištu Foto: Ilija Ilić

Prilikom saslušanja osumnjičeni je, kako nezvanično saznajemo, tvrdio da je on žrtva napada, kao i da ne vidi ništa sporno u tome što je po telu dodirivao četrnaestogodišnju devojčicu.

Zbog te izjave tužilac je zatražio da se okrivljeni pošalje u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu, gde će biti urađeno veštačenje koje bi trebalo da utvrdi da li je osumnjičeni mentalno zdrava osoba, na osnovu čega će se doneti odluka da li će njemu biti suđeno ili će biti upućen na lečenje.

Podsetimo, policija je posle potere u nedelju uhapsila U. R. zbog sumnje da se u blizini Osnovne škole "Sveti Sava" posvađao sa grupom tinejdžera, nakon čega je iz gasnog pištolja metalnim kuglicama jednog ranio u ruku.

Maloletnici su se sa okrivljenim mladićem posvađali jer im je on prethodnog dana navodno napao drugaricu i dodirivao je po telu.

Pretresom porodične kuće osumnjičenog pronađen je i oduzet gasni pištolj sa pripadajućim okvirom, u kojem se nalazilo 11 metalnih kuglica.

Stanovnici Smedereva koji žive u blizini OŠ "Sveti Sava" ispričali su ranije za Kurir da se tokom leta, iako škola ne radi, u školskom dvorištu okuplja omladina radi druženja. Kako su dodali, tu dolaze i deca koja ne pohađaju tu školu, kao i ona koja su završila osnovnu školu.

1/9 Vidi galeriju OŠ "Sveti Sava" u Smederevu Foto: Ilija Ilić

- Nisam čuo pucnjavu, ali sam primetio da se nešto dešava oko 22 sata. Sa terase sam video gužvu, a ubrzo su stigli Hitna pomoć i policija. U tom trenutku nisam znao šta se dogodilo, ali sam kasnije od dece čuo da je U. napravio veliku glupost. Nije to trebalo da radi, nije trebalo ni da bude tu. Šta će on sa tom decom, odrastao čovek? - rekao je komšija za Kurir.

Otac dece koja su bivši učenici OŠ “Sveto Sava” priča da se nikada ranije nije dogodio ovakav incident.

- Dešavalo se da se deca u školskom posvađaju ili potuku, ali da pucaju jedni na druge, to se ovde do sada nikada nije dogodilo. Doduše, povređeni je maloletan dečak, dok je uhapšeni punoletan i ima preko 20 godina - priča naš sagovornik i dodaje: