KISELINOM ISPOLIVALA KOMŠINICU?! Nezapamćeno u Vršcu: Prvo se posvađale, a onda je polila pa tukla motkom
Povređena žena zadobila je lake telesne povrede a osumnjičena je poznata po zdravstvenim problemima.
Kako se saznaje, drama se dogodila u ulici u Vršcu gde ove dve žene žive.
- Dve komšinice su se posvađale nakon čega je jedna od njih otišla kući po kiselinu za toalet i polila drugu. Kada je polivena žena pokušala da se odbrani, ova je nasrnula na nju motkom - kaže izvor..
Nesrećna žena zadobila je lake telesne povrede, a na lice mesta odmah su izašli pripadnici policije.
Osumnjičena je odmah privedena, međutim utvrđeno je da je dugogodišnji pacijent posle čega je prevezena u nadležnu ustanovu.
Protiv nje će biti podneta krivična prijava za nanošenje lakih telesnih povreda, a tužilaštvo će odlučivati da li će protiv nje pokretati postupak ili će izreći mere obaveznog lečenja.
Kurir.rs/Blic