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Povređena žena zadobila je lake telesne povrede a osumnjičena je poznata po zdravstvenim problemima.

Kako se saznaje, drama se dogodila u ulici u Vršcu gde ove dve žene žive.

- Dve komšinice su se posvađale nakon čega je jedna od njih otišla kući po kiselinu za toalet i polila drugu. Kada je polivena žena pokušala da se odbrani, ova je nasrnula na nju motkom - kaže izvor..

Nesrećna žena zadobila je lake telesne povrede, a na lice mesta odmah su izašli pripadnici policije.

Osumnjičena je odmah privedena, međutim utvrđeno je da je dugogodišnji pacijent posle čega je prevezena u nadležnu ustanovu.

Protiv nje će biti podneta krivična prijava za nanošenje lakih telesnih povreda, a tužilaštvo će odlučivati da li će protiv nje pokretati postupak ili će izreći mere obaveznog lečenja.