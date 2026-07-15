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Užas u beogradskom naselju! Kako se nezvanično saznaje, muškarca N.M. starog 39 godina izujedale su ose i on je preminuo u domu zdravlja.

Prema prvim informacijama, u utorak uveče N.M. je napao roj osa, koje su ga izujedale po glavi i vratu. Njemu je pozlilo i odmah je prevezen u dom zdravlja.

Lekari su pokušali da pomognu, ali je on nažalost ubrzo preminuo. Telo je poslato na Institut sudske medicine, radi vršenja sudsko medicinske obdukcije.

Smrt nakon uboda osa najčešće je posledica teške alergijske reakcije (anafilaktičkog šoka), koja može da se razvije veoma brzo. Međutim, uzrok smrti u ovom slučaju biće poznat tek nakon obdukcije, pa za sada nije poznato da li je upravo alergijska reakcija dovela do fatalnog ishoda.

Lekari upozoravaju da osobe koje posle uboda razviju otok jezika ili grla, otežano disanje, vrtoglavicu ili gubitak svesti moraju odmah da potraže hitnu medicinsku pomoć.