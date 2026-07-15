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U jednom ugostiteljskom objektu na Bulevaru Milutina Milankovića na Novom Beogradu noćas oko dva časa izbio je požar nakon što je, kako se sumnja, bačen Molotovljev koktel.

Prema prvim informacijama, požar je primetio radnik obezbeđenja, koji je uspeo sam da ga ugasi pre nego što se vatra proširila.

U incidentu nije bilo povređenih, dok je pričinjena materijalna šteta.

Policija je izašla na lice mesta i radi na utvrđivanju svih okolnosti događaja, kao i na identifikaciji osobe koja je, prema sumnjama, izazvala požar.