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Stariji maloletnik, star između 17 i 18 godina, povređen je sinoć u Pantelejskoj ulici u Nišu, nakon što je, kako je potvrđeno iz policije, sleteo sa puta dok je upravljao skuterom.

- Mi smo imali prijavu da se to dogodilo oko 21.30 sati. Lice je odmah odvezeno vozilom Hitne pomoći u Univerzitetski klinički centar - rečeno je za Kurir u policiji.

Prema našim saznanjima, mladić je vozio moped marke "Aprilija", a nakon sletanja sa kolovoza meštani ove ulice odmah su pozvali Hitnu pomoć.

Policija ispituje sve okolnosti pod kojima se dogodila ova saobraćajna nezgoda.

Kako nezvanično saznajemo, mladić je imao sreće jer mu nisu ustanovljeni prelomi, već je zadobio povrede usled kojih se, kako se navodi, "jako ugruvao".