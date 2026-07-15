SIN MILIONERA OSUĐEN ZBOG UBISTVA MAĆEHE: Krivio je Ivku, izbo je 70 puta, nađena mu nacistička literatura, a sud ga ovako kaznio (foto)
Mladić Emanuel R. (25), sin nemačkog milionera, osuđen je pred sudom u Minhenu na 11 godina robije zbog brutalnog ubistva svoje maćehe, Ivke Pešić iz Berana (76).Presuda je doneta nakon višemesečnog postupka u kojem je sud utvrdio njegovu odgovornost za zločin koji se dogodio 8. juna prošle godine u porodičnom stanu u Minhenu.
Porodica ubijene Ivke kaže za Kurir da je razočarana visinom izrečene kazne i smatra da ona nije srazmerna načinu na koji je zločin počinjen.
- Smatramo da je kazna mala s obzirom na to kako je ubistvo počinjeno. Svakako, kakva god da je kazna izrečena, bili bismo nezadovoljni - rekli su iz porodice za Kurir i dodali da, uprkos svemu, imaju samo reči hvale za predsedavajućeg sudiju.
- Jedino bismo pohvalili sudiju koji je slučaj vodio profesionalno. Čak je prilikom izricanja presude rekao da su ubica i njegov otac sve lagali - poručili su.
Podsetimo, Emanuel R. sin milionera iz Nemačke, optužen je prošle godine da je ubio svoju maćehu u porodičnom stanu u Minhenu. Sa Ivkom često nije bio u dobrim odnosima, a kako piše u optužnici u koju je Kurir imao uvid, imao je utisak da ona, navodno, želi da ga udalji od oca.
Prema navodima optužnice, kod Emanuela R. vremenom je raslo uverenje da njegova maćeha želi da ga udalji od oca. Istovremeno je, kako se navodi, razvijao negativne stavove prema migrantima i izbeglicama u Nemačkoj i sve više se interesovao za nacionalno-socijalističku literaturu.
U optužnici se navodi da je maćehi govorio da mu više nije rod, dok je pred ocem i njom izražavao netrpeljivost prema izbeglicama.
Porodica ubijene Ivke Pešić za Kurir kaže da su bili šokirani informacijama o pronađenoj literaturi i beleškama, ali i zaključkom suda.
- Ubici su pronašli više od 50 knjiga nacističke literature, kao i citate koje je zapisivao, ali sud je doneo odluku da on nije čitao te knjige i da nije nacista. Mi smo zbog toga zgroženi - rekli su iz porodice za Kurir.
Kobna svađa
Zločinu je prethodila naizgled obična porodična poseta. Emanuel R. se vratio sa dvonedeljnog letovanja u Italiji i otišao kod oca kako bi ga posetio i ispričao mu utiske sa odmora. U početku je razgovor tekao mirno, ali je ubrzo priča počeka oko izvedenih radova na porodičnom imanju u Austriji, što je pokrenulo svađu među prisutnima.
U razgovor se uključila i Ivka , čiji je komentar o ceni tih radova optuženi doživeo kao poniženje. Kako se navodi u optužnici, tada je počeo da viče i besni.
- Želiš li da me predstaviš glupim pred svojim ocem? - vikao je sada osuđeni Emanuel. Svađa je iz minuta u minut postajala sve žešća. Otac je pokušao da smiri sina i više puta ga zamolio da napusti stan.
- Emanuele, molim te, izađi napolje - govorio mu je, kako se navodi u optužnici, ali optuženi nije reagovao.
"Oče, ovo mi nikad nećeš oprostiti"
Prema optužnici, tada je sa kuhinjskog stola uzeo nož i iznenada nasrnuo na maćehu.
- Posle prvih uboda pala je na pod, ali je optuženi nastavio da je ubada dok je bespomoćno pokušavala da se zaštiti rukama. Njen suprug je više puta pokušao da stane između njih, ali ga je sin odgurnuo toliko snažno da je glavom udario u zid i zadobio povrede - navodi se u optužnici.
Nakon toga, kako piše u spisima, izgurao je oca iz kuhinje, zaključao vrata i nastavio krvavi napad.
Kada je došao k sebi, otac je pozvao policiju i prijavio sina.
- Nekoliko minuta kasnije optuženi je, videvši da žena nepomično leži u lokvi krvi, spustio ruke na njenu ranu na vratu i pokušao da je dozove. Zatim je izašao iz kuhinje, pogledao oca i mirno mu rekao: "Oče, ovo mi nećeš nikad oprostiti". Nakon toga se ponovo vratio u kuhinju i zaključao vrata - piše u spisima.
Policija je ubrzo stigla i razvalila vrata kako bi ušla u stan. Ivka Pešić je prevezena u bolnicu, ali joj nije bilo spasa.
- Uprkos naporima lekara, preminula je oko 17.35 časova u minhenskoj klinici od posledica masivnog krvarenja i gušenja krvlju - navodi se u optužnici.
Obdukcija je pokazala da je zadobila više od 70 ubodnih rana, uključujući teške povrede vrata i glavnih krvnih sudova, kao i brojne odbrambene povrede na rukama koje ukazuju da se do poslednjeg trenutka borila za život.
Prema optužnici, problemi su počeli kada je Emanuel imao 14 ili 15 godina. Tada je razvio netrpeljivost prema maćehi i govorio joj da je strankinja i da ne treba da živi u Nemačkoj.
Od tog perioda njihov odnos postajao je sve lošiji.
Udovac je takođe ranije govorio i o porodičnim odnosima, navodeći da je Emanuela dobio sa dugogodišnjom prijateljicom, a pokojna Ivka nije imala problema sa tim. Istakao je da je finansijski pomagao sinu, koji je u njegovoj kući uvek imao svoju sobu, iako je uglavnom živeo sa majkom.
Godinama loši odnosi
Na suđenju je svedočio i otac osuđenog, koji je ispričao da sukobi između njegove supruge i sina nisu počeli kobnog dana, već mnogo ranije.
- Odnos između Ivke i mog sina svakako je bio loš. Sve je sve više eskaliralo. Često se dešavalo da viču jedno na drugo, a ja sam pokušavao da smirim situaciju - rekao je on.
Opisujući trenutke zločina, otac je rekao da je pokušao da zaštiti suprugu, ali da nije imao snage da zaustavi sina.
- U jednom trenutku, više nisam mogao fizički da izdržim - kaže Ivkin suprug, inače otac osuđenog.
Tada je pred sudom sina opisao kao čudovište od koga nije mogao da zaštiti svoju ženu tokom borbe.
- Emanuelove oči su bile širom otvorene, nikada to neću zaboraviti - rekao je stariji milioner za nekretnine, nekontrolisano plačući.