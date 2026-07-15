Prema navodima optužnice, kod Emanuela R. vremenom je raslo uverenje da njegova maćeha želi da ga udalji od oca. Istovremeno je, kako se navodi, razvijao negativne stavove prema migrantima i izbeglicama u Nemačkoj i sve više se interesovao za nacionalno-socijalističku literaturu.

U optužnici se navodi da je maćehi govorio da mu više nije rod, dok je pred ocem i njom izražavao netrpeljivost prema izbeglicama.

Porodica ubijene Ivke Pešić za Kurir kaže da su bili šokirani informacijama o pronađenoj literaturi i beleškama, ali i zaključkom suda.

- Ubici su pronašli više od 50 knjiga nacističke literature, kao i citate koje je zapisivao, ali sud je doneo odluku da on nije čitao te knjige i da nije nacista. Mi smo zbog toga zgroženi - rekli su iz porodice za Kurir.