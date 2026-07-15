Dete je bilo na trotinetu sa starijim bratom, starim 14 godina
Hronika
DEČAK (5) PAO SA TROTINETA, LEKARI MU SE BORE ZA ŽIVOT: Stravična nesreća u Boleču, mališan ima krvarenje u mozgu
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Petogodišnje dete teško je povređeno prilikom pada sa električnog trotineta i lekari mu se bore za život.
Naime, sinoć je u bolnicu u Tiršovoj dovezeno dete (5) koje je teško povređeno u beogradskom naselju Boleč.
Dete je bilo na električnom trotinetu sa starijim bratom (14) i palo je na ulici tokom vožnje.
Lekari su konstatovali teške telesne povrede u vidu krvarenja u mozgu, nakon čega je dete zadržano na daljem lečenju.
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