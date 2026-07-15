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Petogodišnje dete teško je povređeno prilikom pada sa električnog trotineta i lekari mu se bore za život.

Naime, sinoć je u bolnicu u Tiršovoj dovezeno dete (5) koje je teško povređeno u beogradskom naselju Boleč.

Dete je bilo na električnom trotinetu sa starijim bratom (14) i palo je na ulici tokom vožnje.

Lekari su konstatovali teške telesne povrede u vidu krvarenja u mozgu, nakon čega je dete zadržano na daljem lečenju.

(Telegraf.rs)

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