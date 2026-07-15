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Četrdesetogodišnji Srbin povređen je na Halkidikiju nakon što ga je udarila daska za surf (hiperflaj) kojom je upravljao maloletnik, takođe državljanin Srbije, saopštila je grčka obalska straža.

Prema navodima grčke televizije ERT, službenici lokalne lučke uprave odmah su izašli na lice mesta i utvrdili okolnosti incidenta. Povređeni muškarac je vozilom hitne pomoći prevezen u Opštu bolnicu Halkidikija, gde mu je pružena prva pomoć.

Zbog incidenta je uhapšen otac maloletnika. Kako navodi ERT, reč je o pedesetogodišnjem muškarcu koji se tereti za zanemarivanje deteta.

Još jedan incident

U drugom incidentu, koji se dogodio u oblasti Kalitea u opštini Kasandra, povređena je 24-godišnja državljanka Srbije.

Kako prenosi grčki portal, žena je zadobila povredu desne noge dok je bila na dušeku nasred mora.

I ona je prevezena vozilom hitne pomoći u Opštu bolnicu Halkidikija radi ukazane medicinske pomoći.

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