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Muškarac N.M. (39), suprug i otac troje dece, izgubio je život na najbizarniji i najtragičniji način – nakon napada roja osa i to u dvorištu svog doma, a danas ulicom vladaju muk i tuga.

 Kuće su zatvorene, na ulici nema nikoga, a meštani u neverici posmatraju dvorište u kom se dogodio incident sa smrtnim ishodom. Vidno potresena žena iz susedstva otkrila je detalje koje je videla i čula.

- On je bio čovek zlatnog srca, uvek tu da pomogne. Kod njega smo svi mi iz ulice vozili kola na servis. Sinoć je samo hteo da pomogne komšinici koja se tek porodila. Hteo je da joj premesti sto - priča nam komšinica

Prema njenim rečima, niko nije ni slutio da se unutar njega sakrio čitav roj osa.

- Dok ga je pomerao, ose su krenule na njega. Ujele su ga više puta, pravo po glavi i vratu. U trenutku mu je pozlilo. Odvezli su ga u dom zdravlja, nadali smo se da će ga spasiti, a onda je stigla ta strašna vest - ispričala je komšinica.

- Njegovo najmlađe dete treba ove godine da krene u prvi razred - dodaje komšinica.

Kurir.rs/Telegraf

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