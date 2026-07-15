Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bačkoj Palanci uhapsili su M. T. (37) iz okoline ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

- Pretresom njegove kuće i dvorišta, policija je pronašla oko 90 grama praha za koji se sumnja da je amfetamin, 50 grama tableta za koje se sumnja da su ekstazi, 270 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, manju količinu praha za koji se sumnja da je kokain, dve elektronske cigarete sa kanabisovim uljem i oko 140 grama materije za koju se sumnja da je kofein - piše u saopštenju PU Novi Sad.