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Muškarac čiji identitet za sada nije poznat nastradaoje danas oko 13 časova u požaru koji je izbio u jednom stanu u zgradi na Vračaru u Beogradu, saznaje Kurir.

Prema prvim informacijama, vatra je zahvatila stan, a nakon dojave na lice mesta izašli su pripadnici policije i vatrogasci.

- Policiji je prijavljeno da izlazi dim iz stana, kada su izašli na lice mesta videli su da je požar zahvatio stan u prizemlju, male površine - kaže izvor Kurira i dodaje da je intervencija i dalje u toku.

- Devet vatrogasaca sa tri vozila izašlo je odmah na teren, požar je lokalizovan, a izvučen je jedan čovek bez svesti - rekao je izvor.

Muškarcu, nažalost, nije bilo spasa, a okolnosti pod kojima je došlo do požara za sada nisu poznate.