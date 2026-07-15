MUŠKARAC NASTRADAO NA VRAČARU: Požar buknuo u stanu, nije mu bilo spasa!
Muškarac čiji identitet za sada nije poznat nastradaoje danas oko 13 časova u požaru koji je izbio u jednom stanu u zgradi na Vračaru u Beogradu, saznaje Kurir.
Prema prvim informacijama, vatra je zahvatila stan, a nakon dojave na lice mesta izašli su pripadnici policije i vatrogasci.
- Policiji je prijavljeno da izlazi dim iz stana, kada su izašli na lice mesta videli su da je požar zahvatio stan u prizemlju, male površine - kaže izvor Kurira i dodaje da je intervencija i dalje u toku.
- Devet vatrogasaca sa tri vozila izašlo je odmah na teren, požar je lokalizovan, a izvučen je jedan čovek bez svesti - rekao je izvor.
Muškarcu, nažalost, nije bilo spasa, a okolnosti pod kojima je došlo do požara za sada nisu poznate.
Policija je obavila uviđaj i radi na utvrđivanju uzroka izbijanja vatre, kao i svih detalja tragedije.