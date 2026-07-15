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Na predlog Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu prema U.R. (24), osumnjičenom da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti u sticaju sa krivičnim delom laka telesna povreda, određen je pritvor u trajanju od 30 dana zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi ometati postupak uticanjem na svedoke, kao i osobitih okolnosti koje ukazuju da će, ukoliko bi se našao na slobodi, mogao ponoviti krivično delo, saopšteno je danas iz Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu.

- Osnovano se sumnja da je U.R. dana 12. juča, u večernjim satima, u dvorišti OŠ "Sveti Sava" u kojem se nalazio veći broj dece i maloletnih lica, nakon verbalne rasprave i fizičkog obračuna sa dvojicom dečaka, uzrasta 14 i 15 godina, otišao skuterom svojoj kući iz koje je uzeo vazdušni pištolj koji je prethodno napunio metalnim kuglicama, a potom u povratku ispred navedene škole, nakon što je ugledao dvojicu gore pomenutih maloletnika, kao i još dvojicu maloletnika, izvadio pištolj koji mu se nalazio za pojasom i u pokretu ka oštećenima ispalio pet ili šest hitaca, pogodivši kritičnom prilikom D.N. u levu ruku u predelu palca i kažiprsta, nanevši mu na taj način laku telesnu povredu - navodi se u saopštenju OJT u Smederevu.

OŠ "Sveti Sava" Foto: Ilija Ilić

Nakon što su maloletnici kritičnom prilikom počeli da beže, kako se dalje navodi, osumnjičeni ih je najpre pratio skuterom do obližnjih njiva, a potom je u povratku upotrebom navedenog pištolja zapretio jednom maloletniku kojeg je usput ugledao da sedne iza njega na motor i sa njime se odvezao do školskog dvorišta, gde ga je i ostavio, nakon čega je pištolj ostavio u svojoj kući da bi se potom skuterom ponova vratio do školskog dvorišta kojom prilikom je, ugledavši policijsku patrolu koja je izašla na lice mesta, pokušao da pobegne.

- Po nalogu dežurnog javnog tužioca prema osumnjičenom je određeno zadržavanje, izvršen je forenzički pregled lica mesta, a pretresom stana i drugih prostorija je u porodičnoj kući osumnjičenog pronađen vazdušni pištolj marke „EKOL ES 66“, sa pripadajućim okvirom u pištolju i jedna do pola puna kesica sa metalnim kuglicama, koji su privremeno oduzeti. Takođe, nakon testiranja osumnjičenog utvrđeno je da isti nije bio pod dejstvom alkohola, niti opojnih droga - saopšteno je iz tužilaštva.

Osumnjičeni je na saslušanju u tužilaštvu negirao izvršenje krivičnih dela koja su mu stavljena na teret, nakon čega mu je određen pritvor iz pomenutih razloga.

1/9 Vidi galeriju OŠ "Sveti Sava" u Smederevu Foto: Ilija Ilić

- Takođe, dana 14. juča doneta je naredba za psihijatrijsko veštačenje osumnjičenog radi utvrđivanja da li je u vreme izvršenja krivičnih dela bila isključena ili smanjena njegova uračunljivost usled kakve trajne ili privremene duševne bolesti, privremene duševne poremećenosti, zaostalog duševnog razvoja ili druge teže duševne poremećenosti, kao i da li je prema imenovanom potrebno da se izrekne neka od mera bezbednosti obaveznog lečenja predviđena odredbama Krivičnog zakonika - piše u saopštenju Osnovnog tužilaštva.