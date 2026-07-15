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Ispred zgrade na Vračaru u kojoj je danas izbio požar i dalje je dramatično. Policija je još uvek na licu mesta, a uznemireni stanari i komšije u neverici posmatraju prizor nakon tragedije u kojoj je život izgubio njihov komšija S. J. (67), inače vlasnik izgorelog stana.

Podsetimo, muškarac je nastradao oko 13 časova u požaru koji je izbio u stanu na Vračaru. Na lice mesta odmah su upućeni vatrogasci-spasioci, policija i ekipa Hitne pomoći, ali, nažalost, muškarcu nije bilo spasa. Okolnosti pod kojima je došlo do izbijanja požara biće utvrđene nakon uviđaja.

Ekipa Kurira zatekla je potresene komšije koje su i dalje u neverici zbog tragedije.

- Video sam gust dim kako izbija kroz prozor. Ubrzo su se začule sirene i stigli su vatrogasci. Nadali smo se da će uspeti da ga spasu, ali smo kasnije čuli najgore vesti - kaže jedan od stanara zgrade.

1/7 Vidi galeriju Prve fotografije ispred zgrade na Vračaru u kojoj je izgoreo stan i poginuo muškarac Foto: Ilija Ilić

Druga komšinica dodaje da je još uvek u šoku.

- Strašno je što se ovako nešto dogodilo. Svi smo potreseni. Dim se osetio još jutros, ali vatrogasce su komšije pozvale tek kad je buknuo požar, jer nismo znali šta se dešava. Komšija je pronađen u kupatilu, verovatno se taj mučenik onesvestio - rekla je ona.

Jedan od stanara dodaje da se u jednom trenutku osetio jak miris paljevine.

- Otvorio sam vrata stana i hodnik je već bio pun dima. Vatrogasci su brzo reagovali i dali sve od sebe, ali, nažalost, ishod je tragičan - kaže sagovornik Kurira.

Uviđaj je u toku, a tačan uzrok izbijanja požara biće poznat po završetku istrage.