Policija je tokom kontrole vozila u Smederevskoj Palanci otkrila 29 vazdušnih pušaka i 4.800 dijabola, bez prateće dokumentacije.
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ŠOK ZA CARINIKE! Kontrolisali vozilo u Smederevskoj Palanci, a unutra... (foto)
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Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina, u saradnji sa policijom tokom dubinske kontrole u Smederevskoj Palanci 14. jula su, u tovaru kontrolisanog vozila, otkrili mnoštvo robe bez prateće dokumentacije.
Među robom je i 29 vazdušnih pušaka i 4.800 dijabola.
Carina Foto: Mup
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Pored neprijavljenog oružja u tovaru su pronađeni agregati, trimeri, kompresori, bušilice, aparati za varenje, pumpe, testere, brusilice i drugi uređaji stranog porekla bez dokaza o plaćenim dažbinama.
S obzirom da vrednost robe prelazi trećinu vrednosti vozila, do okončanja postupka i ono je zadržano.
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