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Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina, u saradnji sa policijom tokom dubinske kontrole u Smederevskoj Palanci 14. jula su, u tovaru kontrolisanog vozila, otkrili mnoštvo robe bez prateće dokumentacije.

Među robom je i 29 vazdušnih pušaka i 4.800 dijabola.

1/3 Vidi galeriju Carina Foto: Mup

Pored neprijavljenog oružja u tovaru su pronađeni agregati, trimeri, kompresori, bušilice, aparati za varenje, pumpe, testere, brusilice i drugi uređaji stranog porekla bez dokaza o plaćenim dažbinama.