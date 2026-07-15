U Gnjilanskoj ulici u Vranju izbio je veliki požar , ali srećom nema povređenih.
Hronika
VELIKI POŽAR U VRANJU: Vatra zahvatila više objekata, vatrogasci i policija odmah izašli na teren
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Rano jutros, nešto posle četiri sata, Policijskoj upravi u Vranju prijavljeno je da je na jednom porodičnom objektu izbio požar.
Vatrena stihija izbila je u Gnjilanskoj ulici u tom gradu, potvrđeno je Kuriru u Policijskoj upravi u Vranju.
Kako Kurir saznaje, vatra je zahvatila i nekoliko okolnih objekata.
Požar Vranje Foto: Tatjana Stamenković
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Na sreću nema povređenih, a brzom reakcijom vatrogasnih ekipa požar je lokalizovan.
Policija je izašla na lice mesta i obavila uviđaj, a o svemu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Vranju.
Istraga će utvrditi kako je došlo do izbijanja požara.
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