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Rano jutros, nešto posle četiri sata, Policijskoj upravi u Vranju prijavljeno je da je na jednom porodičnom objektu izbio požar.

Vatrena stihija izbila je u Gnjilanskoj ulici u tom gradu, potvrđeno je Kuriru u Policijskoj upravi u Vranju.

Kako Kurir saznaje, vatra je zahvatila i nekoliko okolnih objekata.

Požar Vranje Foto: Tatjana Stamenković

Na sreću nema povređenih, a brzom reakcijom vatrogasnih ekipa požar je lokalizovan.

Policija je izašla na lice mesta i obavila uviđaj, a o svemu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Vranju.

Istraga će utvrditi kako je došlo do izbijanja požara.

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