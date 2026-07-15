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Jedna od stanarki zgrade ispričala je za Kurir da je nastradali muškarac živeo sam i da se tragedija dogodila u trenutku kada je većina komšija bila na poslu.

Podsetimo, u zgradi na Vračaru danas oko 13 časova izbio je požar u kome je stradao muškarac. 

- Živeo je sam, ali nisam poznavala čoveka, jedino to što znam. U to vreme je zgrada uglavnom prazna jer su ljudi na poslu. Ako je dozivao pomoć, plašim se da nije imao ko da ga čuje - kaže potresena komšinica.

Prema njenim rečima, među stanarima se priča da je do požara možda došlo usled neugašene cigarete, ali naglašava da su to za sada samo pretpostavke.

Prve fotografije ispred zgrade na Vračaru u kojoj je izgoreo stan i poginuo muškarac Foto: Ilija Ilić

- Ljudi pričaju da je možda ostavio upaljenu cigaretu i da mu je pozlilo, odnosno da se onesvestio u kupatilu, pa je vatra polako počela da se širi. Međutim, to niko od nas ne može da tvrdi sa sigurnošću. Nadležni će utvrditi šta se zaista dogodilo - rekla je ona.

Podsetimo, muškarac je nastradao oko 13 časova u požaru koji je izbio u stanu na Vračaru. Na lice mesta odmah su upućeni vatrogasci-spasioci, policija i ekipa Hitne pomoći, ali, nažalost, muškarcu nije bilo spasa.

Okolnosti pod kojima je došlo do izbijanja požara biće utvrđene nakon istrage.

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