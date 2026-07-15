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Jedna od stanarki zgrade ispričala je za Kurir da je nastradali muškarac živeo sam i da se tragedija dogodila u trenutku kada je većina komšija bila na poslu.

Podsetimo, u zgradi na Vračaru danas oko 13 časova izbio je požar u kome je stradao muškarac.

- Živeo je sam, ali nisam poznavala čoveka, jedino to što znam. U to vreme je zgrada uglavnom prazna jer su ljudi na poslu. Ako je dozivao pomoć, plašim se da nije imao ko da ga čuje - kaže potresena komšinica.

Prema njenim rečima, među stanarima se priča da je do požara možda došlo usled neugašene cigarete, ali naglašava da su to za sada samo pretpostavke.

1/7 Vidi galeriju Prve fotografije ispred zgrade na Vračaru u kojoj je izgoreo stan i poginuo muškarac Foto: Ilija Ilić

- Ljudi pričaju da je možda ostavio upaljenu cigaretu i da mu je pozlilo, odnosno da se onesvestio u kupatilu, pa je vatra polako počela da se širi. Međutim, to niko od nas ne može da tvrdi sa sigurnošću. Nadležni će utvrditi šta se zaista dogodilo - rekla je ona.

Podsetimo, muškarac je nastradao oko 13 časova u požaru koji je izbio u stanu na Vračaru. Na lice mesta odmah su upućeni vatrogasci-spasioci, policija i ekipa Hitne pomoći, ali, nažalost, muškarcu nije bilo spasa.