MUP OTKRIO KO JE SKRNAVIO GROBOVE U MALOM MOKROM LUGU: Skidao zlato sa pokojnika, pa ga prodavao u zlatarama
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Zvezdara, intenzivnim radom rasvetlili su više krivičnih dela povreda groba i protiv S. N. (26) podneće krivičnu prijavu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio navedeno krivično delo.
Kako se sumnja, on je od početka ove godine, na Mokroluškom groblju na Zvezdari, oštetio više grobnih mestana taj način što ih je otvarao, dok je iz nekoliko njih ukrao zlatni nakit.
Protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.
Prema informacijama, odmah se posumnjalo da su trojica umešana u pljačku grobova, a da su ukradeni zlatni nakit osumnjičeni kasnije prodavali lokalnim zlatarama.
Žena čija je porodična grobnica, takođe obijena u ovom bizarnom pohodu, ispričala je ranije za medije da to traje već više od mesec dana i da, prema njenim saznanjima, na meti nije bilo samo 35 grobnica, koliko ih je oskrnavljeno u prošli petak, već znatno više.
- To traje već više od mesec dana. Nije tačno da je obijeno samo 35 grobnica, mnogo ih je više. Koliko sam videla, ciljano su obijane limene grobnice i to samo na delu groblja koji je uz auto-put, verovatno da bi počinioci mogli lakše da pobegnu ako ih neko primeti. Koristili su poluge, a na nekim mestima čak su sekli i beton. Grobnice moje porodice su otvarane, ali koliko znam, iz njih ništa nije odneto - preneli smo ranije.