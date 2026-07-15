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U ovoj tragediji život je izgubila dvadesetjednogodišnja Jovana Stanković iz sela Vrtište kod Niša, kada se prevrnuo minibus kojim su se srpski državljani vraćali sa pokloničkog putovanja do manastira Ostrog.

Tom prilikom povređeno je 16 putnika, među kojima je i Jovanina sestra Jana, kao i nekoliko dece. Desetogodišnji dečak, koji je zadobio povrede glave i grudnog koša, nakon reanimacije prebačen je u Klinički centar Crne Gore u Podgorici, dok su ostali povređeni zbrinuti u Specijalnoj bolnici za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju "Vaso Ćuković" u Risnu.

- Nalazim se u Crnoj Gori, gde sam danas obišao naše sugrađane povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći. Razgovaram sa povređenima i lekarima koji brinu o njima i najvažnije je da svi dobijaju neophodnu medicinsku pomoć i adekvatnu negu - poručio je Pavlović.

1/4 Vidi galeriju Gradonačelnik Niša Foto: Grad Niš

On je izrazio zahvalnost medicinskom osoblju koje se brine o povređenima i institucijama koje učestvuju u njihovom zbrinjavanju.

- Želim da izrazim veliku zahvalnost lekarima, medicinskim sestrama i kompletnom osoblju Specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju ‘Vaso Ćuković’ u Risnu, koji se nesebično brinu o našim povređenim sugrađanima. Njihova posvećenost i profesionalnost u ovim teškim trenucima za njihove porodice i za ceo Niš mnogo znače. Zahvaljujem se i Vladi Republike Srbije koja je uključena u organizaciju povratka naših sugrađana u zemlju. Oni će, čim se steknu zdravstveni uslovi, biti prebačeni u Srbiju avionom Vlade Srbije - rekao je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović.

Povodom odluke Gradskog veća da 15. jul bude proglašen za Dan žalosti na teritoriji grada Niša, gradonačelnik je poručio:

- Danas je u našem gradu Dan žalosti. Sa velikom tugom opraštamo se od naše mlade sugrađanke koja je izgubila život u ovoj tragediji. Njenoj porodici upućujem najiskrenije saučešće.

On je istakao da će Grad Niš i Republika Srbija biti uz svoje građane i njihove porodice i pružiti svu pomoć koja bude potrebna u ovim teškim trenucima.