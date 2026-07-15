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Bivši pripadnik kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, Srđan Lalić, koji je odlučio posle hapšenja da postane svedok saradnik i prizna sve što zna o krivičnim delima zloglasnog klana, ponovio je danas u sudnici Specijalnog suda da se dobro seća poruka koje je o švercu droge razmenjivao sa odbeglim vođom kavačkog klana Radojem Zvicerom, ali i Miljkovićeve navodne poruke na Skaju "brate poludeću, samo s leševima blejim".

- Prepoznao sam pinove i komunikacije, dobro se sećam onih koje su vezane za krivična dela. Komunikacije su autentične. Ima gde Zvicer i ja ugovaramo kamionske transporte, razmenjujemo slike. Ima gde je Miljković lepo rekao "Brate poludeću ovde, samo s leševima blejim", to jeste rekao jer je s leševima blejao - rekao je Lalić u sudnici, pokušavajući da napravi paralelu između "puno Skaj pinova", odnosno koristnika koji su se krili iza njih, i puno leševa.

Srđan Lalić i Marko Miljković Foto: Dado Đilas, Prinstcreen

Za reč se javio i Miljković, koji je reagovao na Lalićeve navode u sudnici.

- Ja nikada nisam rekao tako nešto, nikada tako nešto nisam izgovorio u sudnici. Za njih trojicu to jesam pomislio, jer mi liče na leševe, ali nikada to nisam izgovorio - rekao je okrivljeni Miljković, aludirajući na Lalića ali i svedoke saradnike Bojana Hrvatina i Nikolu Spasojevića, koji je, inače, kum Marka Miljkovića.

Kuća strave u Ritopeku

U sudnici su potom prvi put prikazani snimci ulaska forenzičara, policajaca i tužilaca u tajnu prostoriju u kući u Ritopeku, koju su svedoci saradnici u svojim iskazima nazivali "klanicom".

Podsetimo, tajna prostorija otkrivena je tek dva i po meseca posle hapšenja kriminalne grupe 4. februara 2021. U nju se, kako se navodi u optužnici, ulazilo kroz tajni prolaz iza polica u garaži u dvorištu kuće.

Policijska kamera, prema snimcima koji su prvi put prikazani, snimila je prostoriju na kojoj su pločice na podu, beli zidovi, i u njenom desnom uglu velika industrijska mašina za mlevenje mesa, prekrivena najlonom ali uključena u struju.

Podsetimo, prema navodima optužnice, i svedočenjima trojice bivših pripadnika klana, u toj mašini mleveni su ostaci žrtava iz kuće strave u Ritopeku.

- Snima se tajna prostorija i stvari u toj tajnoj prostoriji. Jedan od policijskih službenika vadi predmete iz kese - navela je sudija i konstatovala da se na delu snimka vide i ljudi bez zaštitne opreme.

1/12 Vidi galeriju Fotografije kuće strave u Ritopeku Foto: Nenad Kostić

Na snimku, koji nema ton, se vidi da su u tajnoj prostoriji zatečene policijske uniforme, policijske oznake i značke, opasač, policjske kape, zatim sredstva za dezinfekciju, domestos, najloni, streč folije, čekić, sekira

Takođe, vidi se da su istražitelji tu zatekli i jakne, rukavice, ribarski kombinezon, čizme, kao i zeleno gumeno crevo, sekira, čekić.

Podsetimo, svedoci saradnici ranije su tvrdili da je ova prostorija, posle svakog zločina detaljno prana i denzifikovana, a da su ribarske kombinezone nosili oni koji su posle mlevenja žrtava ulazili u Dunav, kako bi posuli njihove ostatke koji su prenošeni u džakovima.

- Treći snimak počinje od zelenog sanduka, zatim se vade predmeti umotani u folije, reč je o oružju i municiji.Sam snimak se završava tako što se vade i na papir postavljaju neki najloni - rekla je sudija.

Dejan Lazarević Foto: Nemanja Nikolić

Advokat Dejan Lazarević, koji brani Belivuka Miljkovića i još nekoliko okrivljenih, na čiji predlog je i prikazan snimak uviđaja, naveo je da je toga dana bio na uviđaju i da je bar 30 ljudi bez zaštitne opreme "šetao" kroz te prostorije i da je snimak koji je prikazan značajno skraćen.

- Ovaj, da ne kažem, amaterski snimak mi ne možemo da koristimo. Tražimo ceo snimak uvađaja, ne vidim kome ide u korist da se ne vidi ceo uviđaj - rekao je između ostalog Lazarević.