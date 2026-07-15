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Komisija za žalbe Saveta za štampu, na sednici održanoj 25. juna 2026. godine, jednoglasno je donela odluku. Tekstom "OVO JE OSUMNJIČENI ZA UBISTVO ŽIVKA BAKIĆA: Bivši policajac povezivan sa vračarcima! Pucao mu u noge da ne beži, a onda ga OVERIO IZ BLIZINE", obavljenim 28. februara 2026. godine, portal "Kurir.rs"

1. Prekršio je tačku 5 Poglavlja III (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara i novinarki Srbije, po kojoj su novinari/novinarke dužni/dužne da poštuju pravo pretpostavke nevinosti i ne smeju nikoga proglasiti krivim do izricanja pravosnažne sudske presude

2. Prekršio je i tačku 1 Poglavlja VI (Poštovanje privatnosti ) o obavezi novinara/novinarki da poštuju privatnost ljudi o kojima pišu
Na osnovu žalbe Radomira Savića, Komisija je odlučila da "Kurir", iako se u tekstu navodi da je reč o osumnjičenom, naslovom se čitaocima sugeriše da je Savić zaista ubio Bakića, pa je time podnosiocu žalbe prekršeno prava na pretpostavku nevinosti. Pravo na privatnost žalitelja prekršeno je objavljivanjem njegovog imena i fotografije, kao i detalja o tome gde živi i čime se bavi. Kako Savić nije aktivni policajac, nije bilo pojačanog interesa javnosti da zna identitet osumnjičenog. Komisija je posebno uzela u obzir da je fotografija osumnjičenog preuzeta sa društvene mreže i da Kodeks propisuje da je privatne podatke i zapise, uključujući i privatne fotografije, video i druge zapise objavljene na društvenoj mreži ili drugoj platformi, moguće objavljivati samo uz prethodnu saglasnost te osobe ili njenih zastupnika, osim u slučajevima kada javni interes preteže nad pravom na privatnost ili kada ih je ta osoba namenila javnosti. U ovom slučaju, po oceni Komisije, nije ispunjen ni jedan od navedenih uslova za objavljvanje fotografije.

Kad je reč o navodima žalilaca da je prekršeno poglavlje Istinitost izveštavanja, Komisija nije utvrdila da je izveštavano netačno, nepristrasno i nepotpuno. Takođe, podnosilac žalbe nigde nije označen kao krivac, niti se tvrdi da je bilo šta nesumnjivo dokazano, pa Komisija smatra da medij nije prekršio obavezu poštovanja pretpostavke nevinosti. Komisija je saglasna i sa ocenom redakcije da dostavljeni dopis nema formu demantija, te da nije imala obavezu da ga objavi.