Odluka Komisije za žalbe Saveta za štampu
Komisija za žalbe Saveta za štampu, na sednici održanoj 25. juna 2026. godine, jednoglasno je donela odluku. Tekstom "OVO JE OSUMNJIČENI ZA UBISTVO ŽIVKA BAKIĆA: Bivši policajac povezivan sa vračarcima! Pucao mu u noge da ne beži, a onda ga OVERIO IZ BLIZINE", obavljenim 28. februara 2026. godine, portal "Kurir.rs"
1. Prekršio je tačku 5 Poglavlja III (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara i novinarki Srbije, po kojoj su novinari/novinarke dužni/dužne da poštuju pravo pretpostavke nevinosti i ne smeju nikoga proglasiti krivim do izricanja pravosnažne sudske presude
2. Prekršio je i tačku 1 Poglavlja VI (Poštovanje privatnosti ) o obavezi novinara/novinarki da poštuju privatnost ljudi o kojima pišu
Na osnovu žalbe Radomira Savića, Komisija je odlučila da "Kurir", iako se u tekstu navodi da je reč o osumnjičenom, naslovom se čitaocima sugeriše da je Savić zaista ubio Bakića, pa je time podnosiocu žalbe prekršeno prava na pretpostavku nevinosti. Pravo na privatnost žalitelja prekršeno je objavljivanjem njegovog imena i fotografije, kao i detalja o tome gde živi i čime se bavi. Kako Savić nije aktivni policajac, nije bilo pojačanog interesa javnosti da zna identitet osumnjičenog. Komisija je posebno uzela u obzir da je fotografija osumnjičenog preuzeta sa društvene mreže i da Kodeks propisuje da je privatne podatke i zapise, uključujući i privatne fotografije, video i druge zapise objavljene na društvenoj mreži ili drugoj platformi, moguće objavljivati samo uz prethodnu saglasnost te osobe ili njenih zastupnika, osim u slučajevima kada javni interes preteže nad pravom na privatnost ili kada ih je ta osoba namenila javnosti. U ovom slučaju, po oceni Komisije, nije ispunjen ni jedan od navedenih uslova za objavljvanje fotografije.
Kad je reč o navodima žalilaca da je prekršeno poglavlje Istinitost izveštavanja, Komisija nije utvrdila da je izveštavano netačno, nepristrasno i nepotpuno. Takođe, podnosilac žalbe nigde nije označen kao krivac, niti se tvrdi da je bilo šta nesumnjivo dokazano, pa Komisija smatra da medij nije prekršio obavezu poštovanja pretpostavke nevinosti. Komisija je saglasna i sa ocenom redakcije da dostavljeni dopis nema formu demantija, te da nije imala obavezu da ga objavi.