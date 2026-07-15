2. Prekršio je i tačku 1 Poglavlja VI (Poštovanje privatnosti ) o obavezi novinara/novinarki da poštuju privatnost ljudi o kojima pišu

Na osnovu žalbe Radomira Savića, Komisija je odlučila da "Kurir", iako se u tekstu navodi da je reč o osumnjičenom, naslovom se čitaocima sugeriše da je Savić zaista ubio Bakića, pa je time podnosiocu žalbe prekršeno prava na pretpostavku nevinosti. Pravo na privatnost žalitelja prekršeno je objavljivanjem njegovog imena i fotografije, kao i detalja o tome gde živi i čime se bavi. Kako Savić nije aktivni policajac, nije bilo pojačanog interesa javnosti da zna identitet osumnjičenog. Komisija je posebno uzela u obzir da je fotografija osumnjičenog preuzeta sa društvene mreže i da Kodeks propisuje da je privatne podatke i zapise, uključujući i privatne fotografije, video i druge zapise objavljene na društvenoj mreži ili drugoj platformi, moguće objavljivati samo uz prethodnu saglasnost te osobe ili njenih zastupnika, osim u slučajevima kada javni interes preteže nad pravom na privatnost ili kada ih je ta osoba namenila javnosti. U ovom slučaju, po oceni Komisije, nije ispunjen ni jedan od navedenih uslova za objavljvanje fotografije.