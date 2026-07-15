U teškom sudaru automobila i teretnjaka koji se dogodio na deonici Kolašin - Mojkovac u mestu Žuti Krš povređene su dve osobe za koje se sumnja da su srpski državljani, a saobraćaj se na ovom delu puta odvija naizmenično
Sudar
SRBI POVREĐENI U SAOBRAĆAJKI KOD KOLAŠINA? Sudarili se kamion i automobil, povređeni hitno prevezeni u bolnicu: Saobraćaj se odvija naizmenično! (FOTO)
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U saobraćajnoj nezgodi koja se danas oko 14.20 časova dogodila na magistralnom putu Kolašin - Misoka, u mestu Žuti Krš, povređene su dve osobe, za koje se, prema prvim informacijama, navodi da su Srbi.
U udesu su učestvovali putničko i teretno motorno vozilo, a saobraćaj se na toj deonici odvija naizmenično.
- Oba lica su strani državljani. Zadobili su povrede i prevezeni na ukazivanje lekarske pomoći. Stepen povreda je u ovom trenutku nepoznat - saopšteno je iz policije.
Saobraćaj se na ovoj deonici obavlja naizmenično, a više informacija će biti poznato nakon uviđaja.
Kurir.rs/RTCG
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