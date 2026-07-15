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U saobraćajnoj nezgodi koja se danas oko 14.20 časova dogodila na magistralnom putu Kolašin - Misoka, u mestu Žuti Krš, povređene su dve osobe, za koje se, prema prvim informacijama, navodi da su Srbi.

U udesu su učestvovali putničko i teretno motorno vozilo, a saobraćaj se na toj deonici odvija naizmenično.

- Oba lica su strani državljani. Zadobili su povrede i prevezeni na ukazivanje lekarske pomoći. Stepen povreda je u ovom trenutku nepoznat - saopšteno je iz policije.

Saobraćaj se na ovoj deonici obavlja naizmenično, a više informacija će biti poznato nakon uviđaja.