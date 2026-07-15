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Advokati Vladimira Greka, Dejana Tešića, Marka Budimira, kao i Nemanja Đurić, koji su optuženi da su bili pripadnici kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka MIljkovića, zatražili su danas da im pritvor u kom su od 4. februara 2021. bude ukinut ili zamenjen nanogicom. Sudsko veće odbilo je ove zahteve.

Kriminalnoj grupi, podsetimo, tužilaštvo na teret stavlja sedam ubistava, otmice, trgovinu drogom i oružjem, kao i silvoanje jednog mladića na stadionu FK Partizan.

Optuženi Grek, podsetimo, odlukom sudskog veća dva puta je bio ukidan pritvor, ali ga tu odluu ukinuo po žalbi tužilaštva drugostepeni sud i vratio ga iza rešetaka.

- Nadam se opet ukidanju pritvora ili vraćanju na blažu meru. Vi ste me dva puta puštali, hteo sam da zamolim da me još jednom pustite da budem sa svojom porodicom - obratio se optuženi Grek sudskom veću.

Da se obrati sudskom veću zatražio je i okrivljeni Nemanja Đurić, tvrdeći da mu se već pet godina pritvor produžava iz istog razloga.

- Meni je za rubriku verovali ili ne da vanpretresno veće smatra verovatno da ukidanje pritvora i nije za razmatranje, a mi smo pred završnim rečima

Takođe, ukidanje pritvora danas je zatraženo i za optuženog Dejana Tešića, kom se na teret stavlja učešće u ubistvu.

Za Senada Rešovića i Dragana Mitrovića, Aleksandra Vučeljića branioci su zatražili od suda da im ukine kućni pritvor i eventualno odredi blaža mera, napuštanje Srbije ili redovno javljanje policiji.

Tužilac Saša Ivanić rekao je da postoji opravdana sumnja da su okrivljeni počinili krivična dela koja im se stavljaju na teret i da se protivi njihovim zahtevima da budu pušteni iz pritvora, navodeći da svi razlozi da ostanu iza rešetaka i dalje stoje.

Inače, Belivuk i Miljković, koji su označeni kao organizatori kriminalne grupe, nisu tražili da budu pušteni na slobodu.