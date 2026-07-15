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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, zajedno sa policijskim službenicima Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u nastavku akcije usmerene na sprečavanje fišing prevara i zloupotrebe platnih kartica, uhapsili su kineske državljane L. X. (47) i Y. Y. (47) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica.

Kako se sumnja, oni su koristili podatke sa tuđih platnih kartica za kupovinu robe u Beogradu, a policija ih je otkrila dok su u jednom prodajnom objektu pokušavali da, korišćenjem mobilnog telefona, izvrše veći broj transakcija podacima različitih platnih kartica.

Kinezi uhapšeni zbog prevare s platnim karticama Foto: MUP Srbije

Takođe, sumnja se da su preko aplikacije Telegram bili u kontaktu sa za sada nepoznatim stranim državljaninom, koji im je dostavljao podatke ukradenih platnih kartica koje su oni ubacivali u mobilni telefon i koristili za beskontaktno plaćanje robe veće vrednosti.

Policija je kod osumnjičenih pronašla mobilni telefoni, novac, kupljenu robu, kao i potvrde o brojnim neuspelim i nekoliko uspešno izvršenih transakcija u iznosu od više stotina hiljada dinara.

Daljim radom policija je prikupila dokaze o izvršenim transakcijama.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja odlučnu borbu protiv zloupotrebe platnih kartica i drugih oblika visokotehnološkog kriminala, radi zaštite građana i njihove imovine.

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