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Na današnji dan pre godinu dana u Barseloni je ubijen Filip Knežević (34). Smatran je za visokopozicioniranog pripadnika "kavačkog klana", a likvidiran je 15. jula 2025. u zgradi u kojoj je boravio.

Napadač je sačekao da Knežević uđe u zgradu u kojoj je iznajmljivao apartman, potom je ušao za njim i ispalio najmanje osam hitaca, a potom pobegao sa mesta zločina. Prema policijskim izveštajima, Knežević je koristio lažna dokumenta i došao je u Barselonu sa Ibice. Bio je osumnjičen za dvostruko ubistvo na Krfu 2020. godine, kada su likvidirani Alan Kožar i Damir Hadžić, pripadnici škaljarskog klana, i zbog toga je bio na Interpolovoj poternici koju je za njim raspisala Srbija.

1/21 Vidi galeriju Filip Knežević bio je označen kao jedan od direktnih izvršilaca ubistva škaljaraca na Krfu Foto: Kurir, Privatna Arhiva

- Ubistvo plaćenika kavačkog klana, Filipa Kneževića, pokrenulo je krvavu lavinu osvete. Od ubijenog Kneževića oprostio se čituljama gotovo ceo kavački klan, uključujući i odbeglog vođu Radoja Zvicera, što je signal da je on imao visoku poziciju u tom klanu - objasnio je posle ove likvidacije u Barseloni sagovornik Kurira.

Ranjen "Pink Panter"

Nedugo potom, 2. avgusta 2025, nastavljen je rat koji se preselio u Barselonu. U centru grada ranjen je Predrag Vujošević (51), poznat kao Marko Crnogorac, koga međunarodna policija označava kao jednog od osnivača bande "Pink Panter", ali da je bio povezan sa "škaljarcima". Prema informacijama iz istrage, napadači su mu prišli dok je šetao psa, ispalili nekoliko hitaca, a zatim pobegli.

Vujošević je preživeo napad, ali je nekoliko meseci kasnije u istom gradu ubijen državljanin Srbije, koji se navodno dovodio u vezu sa šklaljarskim klanom. U vatrenom obračunu u Barseloni ubijen je Miljan Milić. Navodno, Milić je bio prijatelj sa prvom žrtvom rata klanova Goranom Radomanom, s kojim je kako su sumnjali španski istražitelji, učestvovao u švercu kokaina, pre nego što je Radoman ubijen u februaru 2015. na Novom Beogradu.

Goran Radoman Foto: Dragana Udovičić

Terminator se 4 dana borio za život

U aprilu ove godine u Barseloni je ubijen navodni pripadnik škaljarskog klana Krsto Vujić (44), zvani Terminator. On je izrešetan pred ženom i bebom, a preminuo je četiri dana kasnije od posledica ranjavanja.

Krsto Vujić je navodno bio blizak saradnik odbeglog Igora Vukotića, za kojim je bila raspisana međunarodna poternica. Prema optužbama Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) Krsto Vujić i navodni vođa škaljarskog klana Igor Vukotić organizatori su kriminalne grupe odgovorne za ubistvo Novljanina Šćepana Roganovića. Brat visokopozicioniranog "kavčanina" Duška Roganovića ubijen je na stepeništu kod Kanli kule 13. februara 2020. godine oko devet časova ujutru.

Krsto Vujić Foto: Skaj

Crnogorska policija i Interpol su, navodno, u jednom trenutku locirali u Švajcarskoj Vujića i tvrdili da je uhapšen, ali se kasnije ispostavilo da osoba uhapšena u Bernu nije bila Vujić, već državljanin Slovenije, i crnogorski policajci su odbili da ga preuzmu.

Ubijen i Kiki Aslanović Kristijan Kiki Aslanović (45) je 10. juna likvidiran u Ulici Balmes u Barseloni. On je srpskog porekla, ali je odrastao je u Antverpenu. Smatra se pripadnikom Balkanskog kartela. - Aslanović je u Antverpenu 2017. godine osuđen na šest godina zatvora zbog šverca kokaina kroz tu belgijsku luku. Takođe, hapšen je i 2002. godine u Belgiji zbog pucnjave u kojoj je ubijen jedan muškarac. Na kraju sudskog postupka on je oslobođen, jer je dokazano da je on dovezao počinioca do mesta zločina, ne znajući šta će ovaj da uradi - pišu belgijski mediji, podsećajući da je u trenutku ubistva u Barseloni Aslanović bio na poternici koju je za njim raspisala Belgija, takođe zbog šverca kokaina iz Južne Amerike.

Kamere snimile ubicu Aslanovića Foto: X/AltRightEspan

Hapšenja u Barseloni

U Barseloni nisu samo ubijani pripadnici klanova sa ovih prostora, već su i hapšeni. Podsetimo, u tom gradu su lisice na ruke u oktobru 2024. stavljene Nikoli Vušoviću, zvanom Džoni sa Vračara, koji je godinama bio u bekstvu. U istom gradu, uhapšen je i njegov saradnik Nikola Filipović.

Nikola Vušović Foto: Kurir/Privatna Arhiva

Serija hapšenja begunaca koji se nalaze na međunarodnim poternicama u ovog gradu počela je u februaru 2024. kada su lisice na ruke stavljene Marku Stankoviću, zvanom Jaguar. Srbija je za njim tragala zbog sumnje da je učestvovao u likvidacijama "škaljaraca" u Grčkoj 2020, ali je on izručen Grčkoj, koja takođe vodi postupak za taj zločin. U septembru iste godine u Španiji su lisice stavljene i kumu Radoja Zvicera, Milovanu Zdravkoviću koji je takođe bio na poternici zbog likvidacija u Grčkoj, ali i kao pripadnik takozvanog Balkanskog kartela.

U oktobru prošle godine u Barseloni je uhapšen i Aleksandar Ostojić, koji se sumnjiči za učešće u ubistvu Vladimira Popovića Popa, a sa njim je tada priveden i Veljko Milošević.

Foto: Privatna arhiva, MUP Srbija