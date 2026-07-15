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Snimak sa jednog puta u Novom Pazaru je izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama — jer je za samo nekoliko sekundi izbegnut incident koji je mogao da se završi tragično.

Naime, kako se vidi na snimku "Sandžaka danas", jedan automobil tamnije boje, opasnim manevrom, uspeo je da blokira crveno vozilo koje je pokušalo da ga pretekne — kako se može videti, tamno vozilo prilikom vožnje pomera vozilo ulevo i praktično zatvara prolaz, ne ostavljajući dovoljno prostora za bezbedno izvođenje manevra.

U trenutku preticanja, vozač koga pretiče drugo vozilo ne sme da ubrzava, zatvara prostor ili prelazi na sredinu kolovoza. Put nije mesto za inat, dokazivanje i takmičenje jedni sa drugima. Posebno je zabrinjavajuće to što tamni automobil prelazi preko razdvojne linije upravo u trenutku kada se crveno vozilo nalazi pored njega.

Samo nekoliko sekundi takve bahatosti moglo je prouzrokovati sudar, gubitak kontrole nad vozilom ili ugrožavanje drugih učesnika u saobraćaju.

Više informacija će biti poznato nakon uviđaja.

Ovakvo ponašanje zaslužuje oštru osudu. Nijedan vozač nema pravo da ugrožava živote ljudi na putu zbog sujete ili nervoze.