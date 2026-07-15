Beogradska policija uhapsila je M. Z. zbog ugrožavanja sigurnosti bivše devojke u frizerskom salonu na Zvezdari.
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UPAO U SALON I PRETIO BIVŠOJ DEVOJCI DA ĆE UBITI NJU I DETE Užas na Zvezdari: Pretio i mušterijama
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Beogradska policija uhapsila je M. Z. (33) zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, nakon što je u jednom frizerskom salonu na Zvezdari pretio bivšoj devojci i izazvao uznemirenje među prisutnima.
Osumnjičeni je u ponedeljak došao u frizerski salon u kojem radi njegova bivša partnerka M. F. (41). U prisustvu mušterija unosio joj se u lice i, kako se sumnja, pretio da će ubiti nju i njeno dete.
Nakon toga nastavio je da uznemirava prisutne u salonu, a prema navodima prijave, pretio je i da će baciti bombu.
Pripadnici policije ubrzo su ga uhapsili, odredili mu zadržavanje do 48 sati i protiv njega podneli krivičnu prijavu za krivično delo ugrožavanje sigurnosti.
Kurir.rs/Telegraf
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