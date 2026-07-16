Povređene žene usmerene su na VMA, a deca na Institut za majku i dete.
Hronika
ŽESTOK SUDAR U MLADENOVCU: Povređene dve žene i dvoje dece od 3 i 7 godina
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Na raskrsnici ulica Mihaila Milovanovića i Nikole Pašića u Mladenovcu, dogodio se sudar dva vozila a povređene su najmanje četiri osobe, od toga dvoje dece.
Prema prvim informacijama, saobraćajna nezgoda se dogodila sinoć oko 19 sati kada L. Ž. (21) vozeći "pežo" nije ustupio prvenstvo prolaza "sitroenu" za čijim volanom je bila K. Č. (35).
U udesu su povređene četiri osobe, K. Č, I. M. (22), kao i dvoje dece B. Č. i S. Č. uzrasta sedam i tri godine.
Povređene žene K. Č. i I. M. usmerene su na VMA, dok su deca upućena na Institut za majku i dete. Kako se saznaje, u pitanju su lakše povrede. Policija je sprovela uviđaj, a izbegnuta je obustava saobraćaja.
Kurir.rs/Telegraf
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