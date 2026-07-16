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Prava drama odigrala se tokom noći u samom centru Vrnjačke Banje, na šetalištu ispred poznatog kafića, kada se grupa mladića potukla nakon završetka žurke.

Prema prvim informacijama sa lica mesta, došlo je do žestokog sukoba, a napeta atmosfera ubrzo je prerasla u tuču. U jednom trenutku počele su da lete flaše, dok se staklo rasipalo svuda oko lokala, tvrdi Republika.

Policija je ubrzo stigla na lice mesta, a zahvaljujući brzoj reakciji sprečeno je da sukob eskalira i da dođe do težih posledica.

Uzroci incidenta za sada nisu poznati, a očekuje se da će više detalja biti poznato nakon utvrđivanja svih okolnosti događaja.

Kurir.rs/Republika

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