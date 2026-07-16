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U Novom Sadu, u parku kod Medicinske škole, u ulici Vojvode Knićanina, lekarska ekipa novosadske Hitne pomoći intervenisala je po prvom prioritetu posle tuče koja se dogodila na tom mestu.

Dečak (15) je zadobio visestruke kontuzione povrede i posekotine po telu, najviše po glavi. Nakon inicijalnog zbrinjavanja prevezen je na dečju hirurgiju, saopštio je portparol novosadske Hitne pomoći dr Zoran Krulj.

Kurir.rs