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Telo četrdesetogodišnjeg D. B. pronađeno je u večernjim satima 14. jula u Spomen-groblju u Sremskoj Mitrovici, jednom od najvećih memorijalnih kompleksa u Srbiji, koji se prostire na oko 12 hektara.

Prema saznanjima Kurira, prolaznici su o pronalasku tela obavestili Policijsku upravu Sremska Mitrovica, nakon čega je na lice mesta izašla uviđajna ekipa.

Policija je obavila uviđaj i utvrdila da na telu nema tragova koji bi ukazivali na nasilnu smrt, dok je preliminarno konstatovano da je smrt nastupila prirodnim putem. Tačan uzrok smrti za sada nije poznat.

Kako Kurir saznaje iz Hitne medicinske pomoći u Sremskoj Mitrovici, ovom događaju prethodila je neobična prijava. U noći između 13. i 14. jula, oko dva sata iza ponoći, dežurna služba primila je poziv muškarca koji je rekao da se u Spomen-groblju nalazi njegov prijatelj i da sumnja da je preminuo.

Ekipa Hitne pomoći odmah je upućena na teren, ali po dolasku nije zatekla ni muškarca koji je uputio poziv, niti osobu za koju je prijavljeno da nepomično leži na jednoj od klupa. Uprkos obilasku dela kompleksa, nikoga nisu pronašli.

Veče kasnije, prolaznici su na ulazu u Spomen-groblje, kod memorijalnog obeležja poznatog kao „Vaza“, pronašli telo muškarca i o tome obavestili policiju.

Da li je reč o istoj osobi za koju je Hitna pomoć dobila prijavu prethodne noći i šta se dogodilo u međuvremenu, za sada nije poznato. Sve okolnosti ovog slučaja utvrđuju nadležni organi.