Slušaj vest

Petnaestogodišnjak koji je sinoć pretučen u parku kod Medicinske škole u Novom Sadu, kako se nezvanično saznaje, nalazio se u društvu vršnjaka kada je oko 23 časa naišla grupa, za sada nepoznatih lica, sa drvenim palicama.

Kada su ih videli, tinejdžeri su, navodno, počeli da beže, ali se jedan od njih spotakao i pao i, kako kažu žitelji ovog dela Novog Sada, njega su napadači počeli da udaraju. Ubrzo je, dodaju, došla policija i lekarska ekipa koja je ukazala pomoć povređenom.

Sve okolnisti ovog događaja utvrdiće istraga.

Kako smo ranije jutros pisali, lekarska ekipa novosadske Hitne pomoći intervenisala je po prvom prioritetu posle navedene tuče.

- Dečak (15) je zadobio visestruke kontuzione povrede i posekotine po telu, najviše po glavi. Nakon inicijalnog zbrinjavanja prevezen je na dečju hirurgiju - saopštio je portparol novosadske Hitne pomoći dr Zoran Krulj.