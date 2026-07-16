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Nakon stravične saobraćajne nesreće u Crnoj Gori u kojoj je povređeno 16 putnika iz minibusa, uglavnom Nišlija, a u kojoj je život tragično izgubila 21-godišnja Jovana S. iz niškog sela Vrtište, sutra počinje akcija državnog avio-transporta povređenih. Stanje dečaka je i dalje teško i njegov transport u Niš trenutno nije moguć.

Stručni lekarski tim iz Univerzitetskog kliničkog centra Niš, predvođen doktorom Mlađanom Golubovićem, kreće put Crne Gore kako bi učestvovao u transportu.

Najteže informacije stižu o povređenom dečaku koji se i dalje nalazi u kritičnom stanju.

- Po poslednjim informacijama, dečak je i dalje u teškom stanju, na mehaničkoj ventilaciji. Po proceni lekara iz Crne Gore, u koje imamo dosta poverenja, on još uvek nije transportabilan za Srbiju - izjavio je dr Golubović, naglašavajući da se njegovo stanje prati iz minuta u minut.

Avionom stiže sedam pacijenata

Dok lekari u Crnoj Gori čine sve da stabilizuju teško povređenog dečaka, za ostale Nišlije priprema se povratak. Svi oni su van životne opasnosti, a plan transporta je već detaljno razrađen.

1/5 Vidi galeriju Saobraćajna nesreća na putu Nikšić-Kotor Foto: Služba zaštite i spasavanja Kotor

Kako je najavio dr Golubović, ukupno sedam pacijenata će biti transportovano avionom za Niš. Četiri pacijenta će biti transportovana u ležećem položaju, dok su tri pacijenta u stabilnijem stanju i u avionu će sedeti.

Juče je najavljeno da će njihov transport biti organizovan avionom Vlade Srbije. To je juče izjavio gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović koji je juče Crnoj Gori obišao Nišlije povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći.

U Crnu Goru kreće tim anesteziologa, dečiji anesteziolozi, neurohirurzi, ortopedi, pedijatri i profesori Medicinskog fakulteta u Nišu.

- I pored te ekipe koja će biti upućena ka Crnoj Gori, biće posebna ekipa koja će se nalaziti na našem niškom aerodromu Konstantin Veliki. Biće tu par ekipa saniteta, takođe predvođenih lekarima, medicinskim tehničarima i fizioterapeutima. I pored toga, uspeli smo angažovanjem Uprave Kliničkog centra da obezbedimo i posebne, takozvane krevete za bolesnike koji se izvlače iz avio-prevoza - rekao je dr Golubović.

Mini-bus udario u kamenu kosinu pa se prevrnuo

Kako je saopštila Uprava policije Crne Gore, nesreća se dogodila u nedelju oko 13.10 časova, kada je mini-bus, koji se kretao iz pravca Nikšića, udario u kamenu kosinu sa desne strane kolovoza, nakon čega se prevrnuo.

- Danas se u mestu Lipci, na magistralnom putu Lipci–Grahovo, u 13.10 časova dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo jedno vozilo. Od 17 povređenih putnika, u međuvremenu je od zadobijenih povreda preminulo jedno lice ženskog pola - saopštila je tada Uprava policije.

Manastir Ostrog Foto: RnDmS / Alamy / Profimedia

Vraćali se sa Manastira Ostrog Putnici su državljani Srbije koji su boravili u Boki u kolektivnom smeštaju i da su se vraćali sa pokloničkog putovanja u Manastir Ostrog kada je došlo do nesreće.

Za volanom bio vozač iz Kotora

Mini-busom je upravljao Lj. M. (68) iz Kotora, od kojeg će policijski službenici uzeti izjavu o okolnostima nastanka udesa.

Uviđaj je obavljen pod rukovodstvom državnog tužioca Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, a policija i tužilaštvo nastavljaju prikupljanje dokaza.

- Uzrok saobraćajne nezgode se ispituje, a preliminarni podaci ukazuju na to da se radi o premoru i pospanosti vozača - naveli su iz Uprave policije.