Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Državljanin Srbije S. B. (24) iz Beograda, kog su tokom kontrole policijski službenici zatekli da upravlja automobilom pod dejstvom više vrsta narkotika, a potom pretresom kod njega pronašli i dva manja paketa marihuane, uhapšen je i osuđen na tri meseca zatvora.

Kako je saopšteno iz crnogorske Uprave policije, službenici su tokom planskih aktivnosti usmerenih na pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju na Bulevaru Teuta u Ulcinju zaustavili putničko vozilo ulcinjskih registarskih oznaka kojim je upravljao S.B.

- Prilikom kontrole, S.B. je podvrgnut testiranju na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu, kojim je utvrđeno da je upravljao vozilom pod dejstvom više vrsta narkotika – kanabisa, kokaina i metamfetamina - naveli su iz Uprave policije.

Kako dodaju, daljom kontrolom kod njega su pronađena dva manja pakovanja marihuane.

- S.B. je lišen slobode zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga, nakon čega je sproveden sudiji za prekršaje Odjeljenja u Ulcinju - saopštila je policija.