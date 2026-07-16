Slušaj vest

Stravična nesreća kod Trstenika, u kojoj je život izgubila Radmila N. B. (43), dobila je novi detalj. Na društvenim mrežama pojavio se snimak za koji se tvrdi da prikazuje trenutke koji su prethodili direktnom sudaru u selu Ribnik. Autentičnost snimka, kao ni to da li je on zaista povezan sa teškom saobraćajnom nesrećom u selu Ribnik kod Trstenika, za sada nisu zvanično potvrđeni.

Na snimku se vidi kako se jedno putničko vozilo kreće putem, nakon čega ga sustiže i zaobilazi drugo vozilo koje se, prema onome što se može videti na zapisu, kretalo većom brzinom. Nekoliko sekundi kasnije čuje se snažan udarac za koji se pretpostavlja da bi mogao da bude zvuk sudara dva vozila.

Nadležni organi nastavljaju istragu i utvrđivanje svih okolnosti pod kojima je došlo do sudara, a eventualni značaj snimka za dalji tok postupka biće poznat nakon sprovedenih provera.

Podsetimo, u stravičnoj nesreći koja se dogodila u petak, 10. jula, na putu između Trstenika i Kruševca poginula je Radmila N. B. (43), dok su njena deca povređena.

Poginula žena u saobraćajki kod Trstenika Foto: Printscreen Društvene Mreže

Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, policija u Kruševcu uhapsila je M. P. (29) iz Trstenika zbog sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je jedna osoba izgubila život, a dve su povređene.

Sumnja se da je M. P., upravljajući automobilom "folksvagen", oko 23.50 časova prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa vozilom "sitroen", kojim je upravljala Radmila.

Žena je od zadobijenih povreda preminula na mestu nesreće, dok je njena devetnaestogodišnja ćerka zadobila teške, a sedamnaestogodišnji sin lake telesne povrede. Lake telesne povrede zadobio je i osumnjičeni vozač.

M. P. je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Trsteniku, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega je uz krivičnu prijavu priveden nadležnom tužilaštvu zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Radmila N. B. sahranjena je 13. jula na gradskom groblju u Brusu. Porodica, prijatelji i poznanici oprostili su se od nje nakon tragedije koja je potresla ovaj kraj.